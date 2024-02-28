奥亚萨瓦尔点球被扑 皇家社会止步国王杯半决赛

（圣塞瓦斯蒂安综合电）成也萧何败萧何，因前锋奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）点球被扑出，皇家社会（Real Sociedad）星期三（2月28日）凌晨在西班牙国王杯半决赛次回合比赛中，经点球大战5比6不敌马略卡（Mallorca），无缘争冠。

首回合交手双方互交白卷，次回合双方在上半场依然未能取得进球，直到下半场第50分钟，后卫冈萨雷斯（Gonzalez）头球顶进龙门左下角，马略卡取得1比0领先。

马略卡后卫冈萨雷斯头球破门，帮助客队率先打破僵局。（路透社）

落后的皇家社会不得不疯狂进攻，比赛第71分钟，中场门德斯（Mendez）助攻替补上场的奥亚萨瓦尔，后者低射破门，扳平比分。

前锋奥亚萨瓦尔（10号）扳平比分后与队友们庆祝。（路透社）

常规时间内，双方战成1比1平手，加时赛又均无建树，比赛被拖入残酷的点球大战。随着奥亚萨瓦尔的点球被对方门将格瑞夫（Greif）扑出，球队在主场遗憾出局，马略卡爆冷晋级国王杯决赛。

马略卡目前在西甲积分榜排名第16位，皇家社会则排名第七位。

一个月时间内，皇家社会与马略卡三度对决，前者在90分钟内一胜二和保持不败，但在关键的国王杯半决赛次回合倒在了点球大战。

马略卡决赛的对手，将是体育马德里（Atletico Madrid）和毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）之间的胜者。