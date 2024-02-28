新加坡选手徐汶仪与甘凯恩美国留学获佳绩

（新加坡讯）新加坡泳手徐汶仪星期天（2月25日）在美国女子游泳和跳水锦标赛上，以五金一银结束了自己的最后一场比赛，帮助她的学校首次成为美国竞技联盟（AAC）的冠军。

在佛罗里达国际大学留学的徐汶仪的五枚金牌来自女子100码蛙泳（59秒25）、200码个人混合泳（1分57秒21）、200码混合泳接力（1分38秒15），以及800码自由泳接力（7分09秒88）均取得胜利，她也缔造了200码蛙泳的赛会纪录（2分07秒99）。

徐汶仪的卓越表现也让她被评为AAC最杰出的泳手。23岁的她说：“这是我在佛罗里达国际大学的最后一年，我想以让人震撼的方式结束。我很想达到200码蛙泳的赛会纪录和得到最佳泳手称号，去年我以微弱劣势错过，很高兴今年能获得，并以我想要的方式结束赛事。”

新加坡跳高选手甘凯恩凭借不久前缔造的个人最佳成绩，获得全国大学体育协会（NCAA）锦标赛的参赛资格。（取自甘凯恩社媒）

此外，在宾夕法尼亚大学求学的甘凯恩在美国常春藤联盟室内田径锦标赛夺冠，之后也获得了参加全国大学体育协会（NCAA）锦标赛的资格。

甘凯恩的鞋子在比赛中途破了，但他凭借冷静的心态以2米18获胜，距离他本月初缔造的全国纪录（2米20）只有2厘米之差。后来，甘凯恩也凭借2米20的成绩个人首次获得NCAA参赛权，他的这项成绩让他与其他选手并列第13位，只有前十六的选手能参加3月7日至9日在波士顿举行的NCAA锦标赛。

他说：“能做到这一点实在是太棒了，自亚运会以后，我们的目标是赢得常春藤联盟冠军和NCAA资格。对我而言，这是一个巨大的里程碑。”