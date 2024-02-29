切尔西绝杀利兹晋级足总杯八强 波帅：球队展现勇气

（伦敦路透电）“蓝军”切尔西（Chelsea）在本地时间星期四（2月29日）举行的足总杯第五轮赛事，凭中场加拉格尔（Gallagher）的绝杀球3比2，险胜利兹联队（Leeds United）闯进复赛。

这是切尔西和利兹自1970年来首次会师足总杯，当年这两队在决赛重赛碰头时场面火爆，最后切尔西胜出，也奠定了两队半个世纪来的仇怨。

为了预防冲突，本场比赛警卫森严。切尔西开赛后第八分钟防守出现混乱，让利兹前锋约瑟（Joseph）乘虚而入取得领先优势。蓝军杰克逊（Jackson）和边锋穆德里克（Mudryk）之后在第15分钟和第37分钟先后进球反超。

来到下半场，在星期天（25日）联赛杯决赛加时战后不敌利物浦（Liverpool）的切尔西开始露出疲态，禁区内无人防守的约瑟第59分钟一记头槌扳平比数。第90分钟，加拉格尔接获恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）的传球，禁区转身摆脱守卫破门为切尔西锁定胜局。

蓝军主帅波切蒂诺（Pochettino）赛后受访时承认，球队在对垒作为英冠级别的利兹时表现不是太好，但他说：“这样的表现显示了我们是勇敢的，我们能赢得比赛，我们知道自己是谁。”

再谈内维尔言论 波切蒂诺：只是一个观点

对于球队之前被曼联名宿内维尔（Neville）炮轰为一帮“亿万英镑软蛋”，他回应说：“如果人们要一而再地提起这番言论，这对我们不重要。这就只是一个观点而已，我们已继续前进。”

切尔西将在足总杯复赛对垒冠军联赛队伍莱斯特（Leicester）。在另两场复赛中，英超冠军曼市（Man City）主场迎战纽卡斯尔（Newscastle），狼队主场对垒考文垂（Coventry）。