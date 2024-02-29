四球狂胜亚特兰大 国米12分领跑意甲

（米兰综合电）国际米兰（Inter Milan）在星期三（2月28日）的意大利甲级联赛上以4比0轻取亚特兰大（Atalanta），以12分的优势领跑意甲积分榜。

进入2024年后，国米在意甲联赛上势不可挡，赢下了至今所有八场比赛，以26赛积69分的庞大优势领跑意甲，积分榜次席的尤文图斯（Juventus）只积57分，同城对手体育米兰（AC Milan）则以53分排名第三。

达尔米安（Darmian）在开赛后26分钟为国米拔下头筹，马丁内斯（Martinez）在半场补时阶段再添一球，为球队建立2比0的半场优势。迪马尔科（Dimarco）在第54分钟成功补射，国米3比0领先，弗拉泰西（Frattesi）在第71分钟攻入比赛的最后进球。

国米主帅因扎吉（Inzaghi）在为球队扩大优势感到高兴的同时，也警告球队得保持专注。

他说：“现阶段非常美好，但是我们得知道，目前的12分优势是在过去一个月建立起来的，我们得保持专注。”

亚特兰大目前以46分排在积分榜第五的位置，落后第四的博洛尼亚（Bologna）两分，他们接下来将在欧洲联赛16强赛对垒葡萄牙体育（Sporting CP）。

在星期三的另一场意甲联赛上，那波利（Napoli）客场以6比1大胜萨索洛（Sassuolo）。