金块击退大王 约基奇连续四场三双刷纪录

（洛杉矶综合电）主力球星约基奇（Jokic）连续四场比赛拿下三双数据，丹佛金块（Denver Nuggets）在星期三的美国职业篮球赛（NBA）的西岸主力战中，以117比96击败萨克拉门托大王（Sacramento Kings）。

两度当选联盟最有价值球员的约基奇拿出14分、14篮板与11次助攻的亮眼表现，这也是他本赛季第19次取得三双数据。

约基奇这名塞尔维亚球星在这场比赛与大王的萨博尼斯（Sabonis）展开对决，后者自全明星赛后连续三场比赛取得三双，不过金块防守有效压制了萨博尼斯的表现，金块也凭借次节比赛的出色表现，扭转了之前落后15分的劣势。大王在比赛中一度建立47比32的领先优势，然而金块随后一波21比4的得分潮，让球队在半场时建立65比55的优势。

进入第三节比赛，金块依旧占据上风，以35比17的得分扩大优势，并最终取得21分优势的胜利。

经过这场胜利后，金块在西岸以40胜19负排名第三，大王则以33胜25负排名第八。

爱德华兹摆脱伤痛助灰狼击败灰熊

在星期三的其它赛场上，西岸领头羊明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）遭遇对手孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）的顽抗，几经奋战方以110比101胜出，爱德华兹（Edwards）摆脱脚踝伤痛困扰，为灰狼贡献34分。

灰熊在比赛开始后初阶段趁灰狼不备，一度以14分优势领先，并且进入第三节比赛还以双位数差距居前。然而在球赛最后阶段，面对灰狼的反击时灰熊无力抵抗，让对手拿下本赛季的第42场胜利。