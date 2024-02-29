“红孩儿”再发威 红军红魔会师足总杯复赛

利物浦青年军3比0大胜南安普敦，将与险胜过关的曼联会师足总杯复赛。

（利物浦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）青年军再发威，继上周末力压切尔西（Chelsea），捧起英格兰联赛杯后，本地时间星期四（2月29日）凌晨再于足总杯16强赛中，主场以3比0击退英冠球队南安普敦（Southampton），复赛将迎来“红魔”曼联（Manchester United）的挑战。

在多名主力因伤缺席的情况下，利物浦近两场国内杯赛都派出了极为年轻的阵容，但“红孩儿们”不负众望，两场都为球队赢得了胜利。

本场比赛，为利物浦进球的两名球员都只有18岁，司职中锋的库马斯（Koumas）在第44分的劲射打在对手球员的身后折射入网，先声夺人。要知道，这是库马斯的一线队首秀。

在第63分钟换下库马斯上场的丹斯（Danns）也不让队友专美，在第73和第88分钟攻入他在利物浦成人队的首两个进球，将比分锁定为3比0。他在赛后兴奋地说：“没有比今天更开心的了。今天是我一生中最棒的一天。”

他还说：“我从小就看利物浦比赛，能在克洛普（Klopp）的最后一个赛季进球，我比做梦还高兴。”

除了两名进球功臣，两名19岁中场小将麦康奈尔（McConnell）和克拉克（Clark）也有出色的表现。克洛普甚至在下半场派出了年仅16岁的尼奥尼（Nyoni），让他成为足总杯史上最年轻的出场球员。

克洛普赛后指出，球队的伤病情况真的很糟糕，“我们有太多比赛，却没有足够的球员。他们（年轻球员）必须学习和进步，但这是个顶级的表现。我们不会将其视为理所当然”。

卡塞米罗临危救曼联

曼联客战英超同袍诺丁汉森林（Nottingham Forest），凭中场老将卡塞米罗（Casemiro）在第89分钟的制胜头球，锁定复赛资格。

卡塞米罗（右）临危救主，在第89分钟为曼联攻入制胜头球。（法新社）

上周末联赛完场前补时第七分钟遭富勒姆（Fulham）绝杀，对曼联来说，无疑是个沉重的打击，但本场比赛则轮到他们在第89分钟凭卡塞米罗的头球绝杀诺丁汉森林。

此进球原本有越位之嫌，但后来确定有效，让红魔球迷欣喜若狂。

曼联主帅滕哈格（Ten Hag）受访时说：“这是最佳进球时刻。上星期六我们在补时阶段尝到了败仗，今天他们的表现很棒。”

曼联与利物浦将在3月16日的足总杯复赛上演“双红大战”。