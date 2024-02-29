汇丰银行女子高球赛首轮 美国选手莎拉独领风骚

第16届汇丰银行（HSBC）女子高尔夫球世界锦标赛星期四（2月29日）在圣淘沙高尔夫球俱乐部吹响号角。世界排名第107的美国选手莎拉·施梅尔泽（Sarah Schmelzel）在首轮比赛后意外独领风骚，世界排名第一的美国名将莉利娅·乌（Lilia Vu）与另外两名选手并列第二。

莎拉是首轮唯一打出低于标准杆四杆（68杆）的球员，她在下半场连续五次打出“柏蒂”（比标准杆少一杆）。莉利娅·乌则以低于标准杆三杆的69杆，与德国的埃丝特·亨塞利特（Esther Henseleit）和瑞典的琳·格兰特（Linn Grant）紧跟在后。

莎拉透露，自己第一次在首轮比赛后独自领跑，但她强调，这只是首轮比赛。

上周刚在本田LPGA泰国赛实现卫冕的莉利娅·乌则表示，她之前一直以为只有至少打出低于标准杆六杆才能当领头羊，因此对于杆数都那么高，而自己只打出低于标准杆三杆却能排名前列，感到相当意外，同时也证明了比赛条件有多艰难。

上两届冠军、韩国选手高真荣与首次参赛的中国新星殷若宁以低于标准杆一杆的71杆，与多名选手并列第10。

我国15岁小将陈星彤与前世界第一并列

至于从资格赛突围，作为我国独苗参赛的15岁小将陈星彤，她在这场首秀中打出了高于标准杆四杆的76杆，与另外三名选手并列第53。

陈星彤说：“我一上场，手就不停发抖，但我告诉自己，我没有什么好紧张的，因为我在这个场上只是名新手，她们都是专业的。”

此外，她也透露自己听取了瑞典高球传奇安妮卡·索伦斯坦（Annika Sorenstam）的劝告，只专注于自己的比赛，相信自己且享受比赛就好，不要去理会别人。

值得一提的是，首轮与陈星彤并列第53的还有新西兰好手高宝璟，意味着这名前世界第一开局不佳。

汇丰银行女子高球世锦赛星期五（3月1日）继续在圣淘沙高尔夫球俱乐部展开第二轮的较量。