总统设宴招待新加坡健儿 逾700人出席

这是尚达曼总统第一次在总统府设宴招待新加坡健儿，共有超过700人出席。常年在海外训练的帆船世界冠军墨士廉也亮相，他表示为能代表新加坡参加各大赛事非常自豪。

尚达曼总统星期四（2月29日）在总统府举行招待会，表扬新加坡健儿2023年在东南亚运动会、亚细安残疾人运动会、亚运会、亚洲残疾人运动会和特殊奥运会的杰出表现。

这是冠病疫情后，总统府首次设宴招待参加大赛的运动员，最后一次举办是在2019年。我国健儿在去年的柬埔寨东运会上赢得51金43银64铜；在亚细安残疾人运动会中，成绩则是12金15银17铜。

在因疫情推迟举行的杭州亚运会中，我国团队以三金六银七铜收官；亚残运上则缔造历来最佳成绩，为三金三银二铜。此外，在为智能障碍运动员举办的柏林特奥会中，新加坡队以六金二银二铜凯旋。在这五个大赛中，新加坡团队一共斩获236枚奖牌。

共有超过700名运动员、教练和工作人员出席星期四的招待会，尚达曼总统在致欢迎辞中说道：“这不只是和奖牌有关，是关于体育为我们做了什么。对我们所有人来说，体育让我们可以在场馆里一起坐，或者同时坐在电视机前，为我们的运动员加油……体育让我们并肩前进，它留在我们的记忆里，很少有其他事情能做到这点。”

“我们新加坡代表团的每一位运动员都向我们证明了这点。我们为你们取得的成就喝彩，但不仅仅是奖牌，还有你内心揣着的那个，激励着你、指引着你前进的东西。”

尚达曼（左五）和夫人珍一藤木（右四）以及文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左三）亮相星期四晚上的招待会。（陈斌勤摄）

首次到访总统府 新加坡健儿感自豪

在亚运会为新加坡赢得帆船金牌的世界冠军墨士廉也出席了这场盛宴，他接受《联合早报》采访时表示这是他第一次参加招待会。去年的新加坡体育奖和大赛奖金计划颁奖礼他都在海外无法参与，他当时凭借在亚运会夺冠的成绩获得20万元奖励。

来临奥运会，墨士廉是有力的奖牌争夺者，对此他虽然感到有点压力，但能为我国出战让他十分自豪。

“有更多人支持我，让我可以大声说我正代表新加坡在国际舞台上比赛。每次训练和比赛都有额外的力量，因为不只是为了我自己，也为了新加坡，新加坡让我有力量走得更远。”

墨士廉今年9月将满18岁，对于能否延迟服役，他说：“帆船总会告诉我他们会处理这些事，我就只要专注在我的训练就行。不管是什么决定我都会接受，我只要表现出最好的水平就可以了。”

参加7月的巴黎奥运会前，墨士廉还会角逐世锦赛，他表示这项比赛对他来说也很重要。

我国健儿们纷纷拿起手机与尚达曼总统以及总统夫人珍一藤木合影。（陈斌勤摄）

尚达曼总统在致辞中也谈到了几名运动员的卓越表现，包括珊蒂（田径）、墨士廉、苏睿勇（田径）、柯婷文（游泳）和王瓅苓（武术）等人。

这是王瓅苓第一次来到总统府，她笑说：“感到非常骄傲，可以来这里见到总统。我很庆幸我有练武术，可以把我带到这里。”

王瓅苓去年在东运会、亚运会和世界武术锦标赛均收获奖牌，由于武术不是奥运项目，因此今年赛程比较轻松，她只会参加下半年的亚锦赛和世界杯。

田径选手陈明士是新加坡团队中唯一获得两枚柏林特奥会金牌的运动员。他说：“我第一次来总统府，我很开心也很荣幸能够被邀请。我今晚最想见的运动员是珊蒂，她是我的榜样，一直不断在进步中。”