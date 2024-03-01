涉服禁药遭禁赛四年 法国球星波格巴将上诉

（巴黎路透电）法国球星波格巴（Pogba）涉嫌服食禁药星期四（2月29日）被禁赛四年，职业生涯有可能就此结束，但这名效力意大利球会尤文图斯（Juventus）的中场球员表示，将向体育仲裁庭上诉。

波格巴在DHEA检测呈阳后，去年9月被意大利反兴奋剂机构（NADO Italia）停赛。DHEA是一种会自然提高睾丸激素水平的禁药。

尤文图斯没有对波格巴的四年禁令置评，但一位消息人士证实，他们已收到有关该决定的通知，并将评估下一步措施。

30岁的波格巴与尤文的合同在2026年6月到期，他至今都否认自己有任何不当行为。

波格巴在一份声明中说：“我感到悲伤、震惊和心碎，因为我在职业生涯中建立的一切都被夺走了。作为一名职业运动员，我绝不会通过使用违禁药品来提升自己的表现，也绝不会不尊重，或欺骗任何我所效力或对垒球队的运动员和支持者。由于今天宣布的决定，我将向体育仲裁法院提出上诉。”

意大利反兴奋剂机构以隐私条款为由，拒绝对波格巴的案件发表评论。

波格巴是在8月20日尤文以3比0战胜乌迪内斯（Udinese）的意甲赛季揭幕战后进行的药物检测被验出服食禁药。

这项禁令若落实，波格巴要到34岁才能重返球场，也就意味着他在巅峰的职业生涯就此彻底终结。

波格巴在2016年以超过1亿欧元（1亿4600万新元）的转会费加盟曼联（Manchester United），创造了当时的世界纪录，成为了足坛收入最高的球员之一。据了解，尤文现在每个月支付波格巴2000欧元的最低薪酬。