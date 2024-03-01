两回合大胜体马进决赛 毕尔巴鄂势破国王杯魔咒

（毕尔巴鄂综合电）毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）星期四（2月29日）在5万2000名球迷的见证下，于西班牙国王杯半决赛次回合主场以3比0横扫体育马德里（Atletico Madrid），最终以两回合4比0的总成绩，昂首挺进决赛。

这是毕尔巴鄂队史第40次杀入国王杯决赛，也是近五年来第三次，但他们上一次夺冠要追溯到1984年，这次必竭尽所能打破魔咒。

他们在4月6日的决赛对手，是较早前凭点球淘汰皇家社会（Real Sociedad）的西甲同袍马略卡（Mallorca）。

威廉姆斯兄弟再发挥绝佳默契

在对垒巴塞罗那（Barcelona）的国王杯复赛次回合赛中，毕尔巴鄂的威廉姆斯兄弟加时赛发挥出绝佳默契，一人一球，助球队气走巴塞，锁定四强资格。本场比赛，两人更是将兄弟默契发挥得淋漓尽致，在第13和第42分钟相互“喂球”，让比赛早早失去了悬念。

弟弟尼克·威廉姆斯（Nico Williams）说：“我们的默契不是盖的，合作得非常顺利，我们了解彼此。”

尽管比赛早已毫无悬念，但毕尔巴鄂仍不肯罢休，前锋古鲁泽塔（Guruzeta）在第61分钟再下一城，让现场球迷值回票价。

值得一提的是，5万2000名球迷是毕尔巴鄂队史最高上座率，而这场胜利也是他们在各项赛事中取得的主场十连胜。

虽然体马在联赛的排名仍高于毕尔巴鄂，但他们最近的状态极为低迷，七场比赛仅胜一场。