夫妻档不敌马国对手 许永凯陈薇涵无缘德国赛八强

我国羽毛球混双夫妻组合许永凯／陈薇涵本地时间星期五（3月1日）凌晨在德国羽毛球公开赛（超级300赛）先盛后衰，经过三局比拼不敌另一对夫妻档，马来西亚的赛会四号种子吴埙阀／赖洁敏，止步次圈。

许永凯／陈薇涵是我国在德国公开赛的唯一代表。两人在首圈以2比1拿下丹麦组合埃斯佩森／艾米莉后，来到次圈再次经历三局苦斗。

世界排名第21的我国组合首局火力全开，从0比3落后反超至5比3后，就没有让领先优势旁落。两人在9比5后连得六分，以21比8先夺一局。

不过世界排名第14的邻国夫妻档后劲更足，在次局13比13后连续得分，以21比15获胜。吴埙阀／赖洁敏在决胜局乘胜追击，全程大比分领先，最后回敬许永凯／陈薇涵一个21比8，写下两对组合交锋三战全胜的战绩。

赵俊鹏回归 淘汰男单头号种子周天成

同日其他成绩中，时隔约三个月再度参赛的中国男单赵俊鹏以21比14、21比18勇挫赛会头号种子、台湾老将周天成，取得两人四次交锋中的首场胜利，晋级八强。

德国公开赛是赵俊鹏今年参加的首项比赛。今年年初的马来西亚和印度公开赛等赛事，赵俊鹏都没有参与。有中国媒体年初报道指他疑似退出中国国家队，不过随着他重新参赛，这个疑虑相信将暂时退去。

赵俊鹏去年也据报因一次迟到归队，从四月起被内部禁赛约四个月，争夺巴黎奥运资格的希望也逐渐远去。曾在2022年获得世锦赛铜牌的赵俊鹏由于去年整体发挥不佳，加上被禁赛，世界排名从去年年初最高的第11位，滑落到目前的第41位。