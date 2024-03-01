拉什福德：我对曼联的忠诚毋庸置疑

（伦敦综合电）“红魔”曼联（ Manchester United）前锋拉什福德（Rashford）呼吁外界，不要质疑他对球队的忠诚。

这名26岁英格兰国脚之前因为请病假缺席球队对垒纽波特（Newport）的英格兰足总杯赛，却被发现出现在夜店，遭到主帅滕哈格（ten Hag）的纪律处分。

因为这起事件，拉什福德被推上了舆论的风口浪尖。本赛季至今攻入五球，上赛季取得职业生涯最高30个进球的拉什福德认为，他并没有受到媒体的公平对待。

他说：“当我犯错时，我会是第一个举起手，并说自己须要做得更好的那个。不过如果你质疑我对曼联的忠诚，我就须要回应反击了。”

“我在这里长大，在我还是个孩童时就为这个球会踢球，为了代表这支球队，我家人在我小时候甚至拒绝了足以改变生活的金钱诱惑。如果你开始怀疑我对这个球会的忠诚，我对足球的热爱，那么我就会要求你有点人性。”

在冠病期间，拉什福德发起了一项贫困儿童食品救济运动，获得了表扬。不过这名曼联上赛季的年度最佳球员也相信，他场外的一些行为招致了批评。

他说：“我只是想通过我的声音，确保孩童不会挨饿，因为我知道那是什么感受。基于某些原因，这似乎惹恼了一些人。他们似乎在等待我犯错，然后指着我说，‘看，这才是他的真实面貌’。”

曼联本赛季的战绩并不理想，只排在积分榜第六的位置，落后第四的阿斯顿维拉（Aston Villa）八分。

他说：“我向你保证，这个世界还没有看到曼联阵容上这批球员的真正实力，我们要回到欧冠赛。我们会继续朝这个目标努力，就从我开始。”