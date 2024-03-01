恩比德本赛季有望复出 巫师NBA遭遇13连败

恩比德受伤后首次接受媒体采访，他表示目前没有具体的复出时间表，还得看身体的康复情况而定。

（华盛顿综合电）美国职业篮球联赛（NBA）最有价值球员恩比德（Embiid）希望在本赛季结束之前摆脱左膝盖伤痛，再次为费城76人（Philadelphia 76ers）披甲上阵。

恩比德在1月底与金州勇士（Golden State Warriors）的常规赛比赛中被库明加（Kuminga）压到左膝，导致半月板受伤。他随后接受了膝盖手术，据当时媒体的报道恩比德预计至少休战六周至八周。

1月30日，恩比德（中）在76人对阵勇士的比赛中受伤离场。（法新社）

星期四（2月29日）恩比德在受伤后首次接受媒体采访，被问及是否能够在本赛季复出，他回答说：“计划是这样。但很显然要确保万无一失，例如身体健康，恢复到我该有的状态。”

恩比德还说，目前没有具体的复出时间表，还得看身体的康复情况而定。

本赛季，恩比德在受伤前为76人场均贡献35.3分、11.3个篮板和5.7次助攻。

巫师成为本赛季首支遭遇50场失利的球队

与此同时，华盛顿巫师（Washington Wizards）星期五（3月1日）经加时战后以131比134不敌洛杉矶湖人（LA Lakers），遭遇13连败，成为本赛季首支遭遇50场失利的球队。

常规时间最后时刻，控卫普尔（Poole）命中超远三分球，巫师126比124反超比分。但里夫斯（Reaves）在比赛剩24秒时打板命中，将比分扳至126平，双方难分胜负，比赛进入加时。加时赛双方依旧陷入缠斗，直到比赛最后关头，湖人旧将库兹马（Kuzma）三分不中，巫师131比134不敌湖人，吃下13连败。

现年39岁的詹姆斯依旧火力十足，在场上送出暴扣。此役战罢，他距离生涯4万分仅差最后九分。（路透社）

本场比赛湖人球星戴维斯（Davis）豪取40分和15个篮板，而詹姆斯（James）则是拿下31分，距离生涯4万分仅差最后九分。巫师这边，普尔砍下个人赛季新高34分，库兹马贡献20分和10个篮板的两双数据。

詹姆斯赛后形容这是一场硬仗，也称赞对手是一支充满活力的球队。他说，在前一晚以116比112战胜洛杉矶快艇（LA Clippers）之后，球队面对了一支年轻、斗志旺盛的球队。“虽然他们没有太多比赛经历，但他们打得很努力、速度很快，很年轻充满活力，这也是为什么我们花了53分钟才能结束战斗。”

巫师主帅基夫（Keefe）也对球员们的努力给予了肯定，他说：“他们表现得很努力，发挥稳定，也乐意分享球权，完成了我们整场比赛需要做的事情。只可惜没能赢得比赛。”

湖人下一场比赛在3月3日主场对阵丹佛金块（Denver Nuggets）。