红军近期士气旺 争砍森林扩大英超领先优势

尽管队内伤兵满营，但利物浦多名小将近期发挥出色，让球队继续稳步前进。

刚夺得英格兰联赛杯冠军的英超领头羊“红军”利物浦（Liverpool）将在本地时间星期六（3月2日）晚上11时的英超比赛客战保级队诺丁汉森林（Nottingham Forest），红军料能在冠军竞争者曼市（Manchester City）和阿申纳（Arsenal）上场前，扩大积分榜领先优势。

在还有12轮的情况下，目前的英超冠军争夺战呈现三强争霸的局面。红军以一分领先曼市，而曼市也以一分领先阿申纳。曼市星期天（3日）将在本轮焦点战和同城死敌曼联（Manchester United）碰头，有丢分的风险，因此如果红军能砍下森林，将给曼市更大压力。阿申纳对垒设菲尔德联（Sheffield United）的比赛，则在下星期二（5日）凌晨才上演。

伤兵可凑首发阵容 小将把握表现机会

红军目前的伤兵至少有12人，但多亏一批才华洋溢的年轻小将，他们最近还是踢出好成绩，不但赢下英联赛杯冠军，也继续在英格兰足总杯挺进。

包括门将阿利森（Alisson）、右后卫阿诺德（Arnold）、前锋若塔（Jota）在内的九名球员肯定缺阵。在英联赛杯决赛中最新加入伤兵营的防守中场远藤航和中场格拉文贝赫（Gravenberch）中，前者不排除能即时上阵，但后者确定缺席。19岁中场小将克拉克（Clark）或迎来首次英超首发机会。

红军日本中场远藤航（右）在英联赛杯决赛的发挥无懈可击，获得球迷一致赞赏。不过他在比赛中受伤，且看他本场能否即时复出。（法新社）

至于锋线，萨拉赫（Salah）、努涅斯（Nunez）能否上阵也是未知数，不过红军仍有哈克波（Gakpo）、路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）和埃利奥特（Elliott）可出任三叉戟。在英足总杯进球的两名18岁小将库马斯（Koumas）和丹斯（Danns），也将等待他们闪耀的机会。

森林上赛季曾打败红军

诺丁汉森林目前排名联赛第17，距离降级区四分。尽管本战不被看好，但让森林稍占心理优势的是，他们过去13次在联赛主场对垒利物浦未尝败绩（六胜七平），包括在上赛季爆冷1比0打败红军。只是这13场比赛，绝大部分发生在上个世纪。

上赛季攻入制胜球的前锋阿沃尼伊（Awoniyi），将和过去四场英超进三球的哈德森·奥多伊（Hudson Odoi）等人领衔锋线。利物浦前射脚奥里吉（Origi）预料将在替补席上，准备倒戈旧主。

森林前锋阿沃尼伊（中）和边锋哈德森·奥度伊（右）近期状态不错，将争取重演上季打败红军的戏码。（路透社）

维拉热刺争第四抢三分

另外，排名第四和第五的阿斯顿维拉（Aston Villa）和“热刺”托特纳姆（Tottenham），同日将分别对垒卢顿（Luton）及水晶宫（Crystal Palace）。目前维拉以五分领先热刺，占据最后一个欧冠席位，不过后者少赛一场。两队下轮将正面交锋，因此本轮面对实力较弱的对手，不胜不归。

维拉将带着二连胜犯境卢顿主场，后者近期在英超吞下三连败，周中也在英足总杯惨败给曼市，状态和体力都不如维拉。

热刺则因上周末的对手切尔西（Chelsea）参加英联赛杯决赛，联赛延期进行，而得到充分休息。热刺两周前1比2输给狼队（Wolverhampton），本场力争重返胜轨。

刚换帅的水晶宫上轮3比0轻取伯恩利（Burnley），让新帅格拉斯纳（Glasner）取得开门红。不过水晶宫各赛事已连续八场客场不胜（三平五败），预料难敌主场作战且精力充沛的热刺。