汇丰女子高球赛次日 法国选手席琳逆袭登顶

第16届汇丰银行（HSBC）女子高尔夫球世界锦标赛，星期五（3月1日）在圣淘沙高尔夫球俱乐部展开第二日较量。首日排名第30位的法国选手席琳·波蒂尔（Celine Boutier）当天打出低于标准杆（72杆）八杆的成绩，取代原本的领头羊、美国选手莎拉·施梅尔泽（Sarah Schmelzel），登上积分榜榜首。当天也是席琳父亲的生日，她以头名为父亲送上最佳生日礼物。

世界排名第三的席琳在首个比赛日表现平平，交出73杆的成绩，但她在第二个比赛日发挥出色，打出64杆，以低于标准杆七杆的总成绩跃升第一。

世界排名第20位的日本选手古江彩佳以低于标准杆六杆的总成绩暂居第二，世界排名第61位的瑞典选手玛德琳·萨格斯托姆（Madelene Sagstrom）以低于标准杆五杆的总成绩紧追在后。首日领跑的莎拉以低于标准杆四杆的总成绩，与另外四名选手并列第四。

现年30岁的席琳在赛后表示，相较于前一天，第二轮的风速减弱了，这让她开局就打出两个“柏蒂”（比标准杆少一杆），“这给了我很大的信心，然后我就一直坚持下去。”

值得一提的是，当天也是席琳父亲的生日，而她的父亲也一直陪同着女儿走完全程，这让席琳十分感动，更想要交出一份好成绩。席琳说：“开赛前，我祝他生日快乐，而他就说要我给他一份礼物。希望他喜欢我的这份礼物。”

首日并列第二的世界第一美国名将莉利娅·乌（Lilia Vu）次日表现下滑，打出高出标准杆两杆的74杆，结合前一天的成绩，排名下滑至第21位。

卫冕冠军、韩国选手高真荣以144总杆数排名第27位；我国15岁小将陈星彤则连续两天打出76杆，以高于标准杆八杆的总成绩，在66名选手中排名第60位。