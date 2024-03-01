马克·路易斯室内田径世锦赛破60米全国纪录

我国短跑选手马克·路易斯（Marc Brian Louis）星期五（3月1日）晚在苏格兰格拉斯哥举行的2024年世界室内田径锦标赛男子60米预赛中，跑出6秒69的佳绩，打破由杨富益在2012年创下的6秒71全国纪录，并顺利晋级半决赛。

出现在第四组预赛的路易斯虽然在50名参赛选手中排名第25位，但他却凭借小组第三名的成绩直接晋级半决赛。同组的前两名选手分别是来自肯尼亚的欧曼亚拉和日本的多田修平，两人成绩都是6秒52。多田修平的成绩也是新的日本全国纪录。

现年21岁的马克·路易斯在去年的杭州亚运会上表现亮眼，以10秒27的成绩打破由我国前短跑名将夏亚姆于2001年创造的10秒37的男子100米全国纪录。此外，他也在2023年柬埔寨东运会和2021年越南东运会中，获得男子100米银牌（10秒39）和铜牌（10秒56）。

2024年室内田径世锦赛男子60米半决赛将在本地时间星期六（2日）凌晨3时45分举行，决赛则在5时45分进行。