动感生活：红魔挚友朴智星埃夫拉拍韩综 访旅欧韩球员

韩国足球名宿朴智星在效力“红魔”曼联（Manchester United）时期，与法国左后卫埃夫拉（Evra）成为好友。两人近期在韩国综艺节目《Man in Europe》中重逢，拜访目前旅欧的韩国球员，以前辈的身份和他们交流之余，也让观众了解这些旅欧球员的近况。

本周的《动感生活》就让大家在周末运动后，能够一边休息，一边观赏这个温馨的节目，跟随镜头到数支拥有韩国球员的欧洲球队走一走。

朴智星作为韩国旅欧球员中的前辈，能够到不同的国家拜访这些球员后辈，对他们来说是很大的激励，也能为他们的职业生涯提供很好的意见。

而他的好友埃夫拉尽管不谙韩文，但综艺感十足。这是两人继2013年在知名韩综《Running Man》作为嘉宾后，再次携手出演综艺，因此对于同时是曼联球迷和韩国综艺迷的笔者来说，这是个肯定要追的节目。

在节目中亮相的球员包括在卡塔尔世界杯爆红、去年首次到欧洲踢球的丹麦中日德兰（Midtjylland）中锋曹圭成、英超狼队（Wolves）前锋黄喜灿、德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后卫金玟哉、苏格兰凯尔特人（Celtics）的韩国三剑客吴贤奎、权赫奎和梁贤俊等球员。不过不清楚是不是档期安排不到的缘故，没有看到节目拜访“乒乓门内讧”主角孙兴慜和李刚仁的消息。

携咖啡车到访 两人为球员球迷泡咖啡

朴智星和埃夫拉在节目中化身咖啡师，通过韩国独特应援文化“咖啡车”，在球队训练中心或球场前为球员及球迷提供免费咖啡和韩国点心，并与他们互动，不但为球员打气，也推广了韩国文化。

朴智星（右）和埃夫拉（左二）带着咖啡车，到狼队和黄喜灿（右二）见面。左一为狼队前锋库尼亚。（取自shoot_for_love Instagram）

通过拜访这些球员，观众也可见到各队的训练中心设施，看到穆勒（Muller，拜仁）、哈特（Hart，曼市前门将，目前效力于凯尔特人）等熟悉的面孔。

节目由LG U+的STUDIO X+U和YouTube频道Shoot for Love联合制作，从今年1月起在韩国Channel A电视台和LG U+ Mobile TV影音平台播出。

对本地观众而言，要找到完整版节目并不容易，大家可以在Youtube上观看每集两段10分钟的精华片段。遗憾的是，片段没有中文或英文字幕，不过他们拜访球队时同时使用英语和韩语，因此相信本地观众多少还是能理解部分内容。凯尔特人和狼队也分别放出了两人拜访球队的片段，凯尔特人的片段带有英文字幕。

韩国优秀体育综艺不断

韩国作为娱乐大国，非常善于利用影视和音乐等向海外传播韩国文化。笔者去年也曾介绍另一档独特的韩国体育综艺，由一群女艺人组成11支五人制球队踢联赛的节目《射门的她们》。一年过去，节目仍在不断进步，不但球员们技术更加精湛，节目除了联赛，也发展出杯赛、冠军赛（社区盾）、全明星联赛的比赛。

笔者同样介绍过由非足球项目职业选手组成11人制足球队的节目《团结才能踢》。目前进入第三季的节目从国内业余比赛走向海外，与日本、荷兰等地的业余队交锋。

除了《Man in Europe》，黄喜灿和曹圭成也曾作为嘉宾出演《我独自生活》节目，向观众公开他们在异地的生活。对于看惯各大球赛的球迷来说，观看这些球员们的场下生活，也别有乐趣。