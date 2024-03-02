沙特阿拉伯正式申办2034年世界杯

（利雅得综合电）沙特阿拉伯星期五（3月1日）正式启动申办2034年世界杯足球赛，官方申办口号为“成长。一起”（Growing. Together）。国际足联四个月前宣布该国是唯一的申办候选国，因此沙特成为主办国几乎是板上钉钉的事。

由于摩洛哥、葡萄牙和西班牙将共同主办2030年世界杯，国际足联将2034年世界杯的主办权限制在亚洲和大洋洲国家，而唯一的潜在竞争对手澳大利亚最终决定不申办。

因此，沙特将有可能成为邻国卡塔尔之后，第二个举办世界杯的中东国家。卡塔尔在2022年成功举办第22届世界杯。

沙特阿拉伯足球总会（SAFF）说，他们正在成长，希望通过这届世界杯展现出他们如何通过体育加强与其他国家的联系。

过去几年，沙特在足球、世界一级方程式赛车、拳击和高尔夫球等备受瞩目的体育项目上投入了大量资金，导致人权活动人士说沙特政府利用体育转移注意力，以掩盖长期的声誉问题。

沙特方面否认侵犯人权的指控，并表示他们通过法律保护国家安全。

沙特足总会长亚西尔·梅沙尔（Yasser Al-Misehal）在声明上说：“向世界讲述我们的足球故事非常重要。我们在男子和女子比赛中都取得前所未有的进步，我们的申办是对全世界的公开邀请，来加入我们这激动人心的旅程。”

申办的下一步是7月向国际足联提交完整的申办文件，国际足联过后会对2030年和2034年世界杯的申办地展开评估程序，预计在2024年第四季之前宣布结果。

2026年世界杯由美国、墨西哥和加拿大共同主办。