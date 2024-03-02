拜仁遭弗赖堡2比2逼和 主帅痛批球员表现

（弗赖堡综合电）好不容易在上轮联赛取胜，终止各项赛事三连败，德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）本轮联赛又遭遇挫折，在本地时间星期六（3月2日）凌晨客场与弗赖堡（Freiburg）以2比2踢和，意味着只要领头羊莱沃库森（Leverkusen）在星期天（3日）晚上的德甲联赛中客场战胜科隆（Cologne），拜仁与他们的差距将被扩大到10分之多。

面对深陷危机的拜仁，排在积分榜中游的弗赖堡本仗很好地把握住了机会。尽管拜仁老门神诺伊尔（Neuer）在第12分钟英勇挡出了弗赖堡前锋绍洛伊（Sallai）的近距离头球，后者随后的半凌空抽射也击中横梁，弹回场内，但主队还是很快就凭借京特（Gunter）的远射首开纪录。

拜仁右翼特尔（Tel）不甘示弱，在第35分钟以一记更远距离的射门，为球队扳平比分。

第75分钟，穆西亚拉（Musiala）在连甩几名弗赖堡球员后，找到了突破口，助拜仁以2比1反超。但好景不长，弗赖堡前锋霍勒（Hoeler）在第86分钟于禁区内一个漂亮转身射门进球，将比分扳为2比2。

拜仁主帅图赫尔（Tuchel）赛后痛批球员们的表现。“我们踢得毫无组织性，（上半场）也毫无纪律，球员们根本就不在自己的位置上。我们在进攻时被抢断，让他们获得了反击的机会。显然我们希望以不同程度的决心在这里踢球，但我们却只在丢球之后才开始这么做。”