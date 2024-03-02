狂轰21记三分球 凯尔特人擒小牛夺十连胜

（洛杉矶综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）星期六（3月2日）在美国职业篮球联赛（NBA）中狂轰21记三分球，在主场以138比110拿下达拉斯小牛（Dallas Mavericks），豪取十连胜。

凯尔特人主将塔图姆（Tatum）开场慢热，第一节四投全失，但之后渐渐进入状态，并在第三节取得16分，全场贡献球队最高的32分。

小牛上半场落后七分，第三节一度追到只落后两分，但凯尔特人双核心布朗（Brown）和塔图姆过后接连投进两个三分球，拉开比分。凯尔特人全场命中21记三分球，共有七人得分上双，布朗进账25分，中锋波尔津吉斯（Porzingis）也贡献24分。

小牛主将东契奇（Doncic）获得37分、12个篮板，以及11次助攻，这也是他本赛季第12个三双数据，队友欧文（Irving）取得19分，但球队还是抵挡不住凯尔特人的长程攻势而饮恨。

塔图姆在率领凯尔特人成为本赛季首支十连胜的队伍后对记者说：“简单来说，我们有一支很好的队伍。每一晚的比赛都会有点不一样，只要我们继续培养好习惯赢球，一切都会迎刃而解。”

勇士摆脱行程梦魇胜猛禽

在另一场比赛中，金州勇士（Golden State Warriors）以120比105击败多伦多猛禽（Toronto Raptors），取得客场八连胜。

勇士力克猛禽取得客场八连胜，拿下全场最高25分的柯里功不可没。（法新社）

虽然勇士在前一晚战胜纽约尼克斯（New York Knicks）后，在机场滞留六小时，但球队还是摆脱疲劳，力压猛禽。主帅克尔（Kerr）赛后说：“这是很精彩的胜利。昨晚实在太残酷了，这是我在NBA生涯中最糟糕的旅行经历。”