古江彩佳势不可挡 领跑汇丰女子高球世锦赛

世界排名第20位的古江彩佳随着比赛推进越打越好，她以稳定的发挥在第三轮打出68杆，目前以低于标准杆10杆的成绩位列第一。

日本选手古江彩佳星期六（3月2日）在第16届汇丰银行（HSBC）女子高尔夫球世界锦标赛第三轮表现稳定，目前以206杆领跑，星期天（3日）将与各好手争夺冠军。

世界排名第20位的古江彩佳越打越好，排名从第一轮的第10名上升至第二轮的第二，目前以低于标准杆10杆的成绩位列第一。虽然她在第三轮打出68杆，比第二轮多了一杆，但和她竞争头名位置的球员表现都下滑。

23岁的古江彩佳说：“我在前九洞打出的柏蒂（低于标准杆一杆）助我保持势头。我只是想着要赶上席琳（比赛次日头名），还有打出更多柏蒂。第一天的比赛真的很艰难，但之后我保持着推杆状态并继续前进。我明天会继续努力，对于能登上榜首我感到很兴奋。”

由于天气预报下午有下雨的可能，因此星期六的比赛提早至早上7时半开始。下午1时多下了一场短暂的大雨，不过比赛并未受到影响，当时已经有许多选手结束比赛。

上届冠军高真荣排名上升

上两届赛会冠军高真荣说若能再夺冠，她要在新加坡买房子。（法新社）

上两届赛会冠军高真荣是第三轮表现最好的选手，打出66杆的她排名大跃进，目前以210总杆数（低于标准杆六杆）与崔慧珍（韩国）、钱珮芸（台湾）和畑冈奈纱（日本）并列第五。高真荣前一日的排名是第27位。

被问及实现三连冠的可能性，世界第六的高真荣说：“如果我明天赢了，那真是我莫大的荣幸。如果我能做到这一点，我会在新加坡买房子！但是我听说在新加坡买房很贵。”

当天表现出色的还有澳大利亚选手汉娜·格林（Hannah Green）和美籍韩裔球员安德莉亚·李（Andrea Lee），她们都在第三轮较量打出67杆，排名分别升至第二（208杆）和第三（209杆）。

第二轮原本排名第一的法国选手席琳·波蒂尔（Celine Boutier）目前则与安德莉亚并列第三，她在第三轮打出标准杆72杆。虽然席琳在星期六曾打出鹰杆（低于标准杆两杆），但也吞下三个博基（高于标准杆一杆），柏蒂也只有一个。

席琳赛后说她感到有点沮丧，“我今天的长打没有前一天来得好，但我得以救了好几个球。总的来说，我很高兴明天（星期天）还有机会。”

我国15岁小将陈星彤打出82杆，以高于标准杆18杆的总成绩，在66名选手中排名第64位。中国选手何沐妮和日本选手稻见萌宁退赛。

这项比赛在圣淘沙高尔夫球俱乐部举行，现场设有游戏和食物档口，规模比去年来得大，观众也能通过推杆和飞镖等游戏赢取奖品。本地选手陈纭萱、许佳惠和詹耀淳到场观赛。

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