多特与莱比锡先后击败对手 德甲前四竞争胶着

（柏林综合电）德国甲级联赛的欧冠资格依旧胶着，多特蒙德（Dortmund）与莱比锡（Leipzig）都在本轮比赛成功击败对手。

多特蒙德在星期六（3月2日）客场以2比0拿下柏林联队（Union Berlin），莱比锡则以4比1轻取主场作战的波鸿（Bochum）。

经过本轮比赛后，多特蒙德以44分排名积分榜第四的位置，领先第五的莱比锡一分。

在多特蒙德对垒柏林联队的比赛上，阿德耶米（Adeyemi）在球赛第41分钟为多特蒙德首开纪录，从英超球队切尔西（Chelsea）租借过来的马特森（Maatsen）在球赛第90分钟为球队锁定胜局。

柏林联队自去年11月初开始就不曾在主场吃败仗，而该队门将罗诺夫（Ronnow）也多次有效化解对手攻势，直到阿德耶米在上半场结束前轰开球门。

阿德耶米说：“刚开始阶段我们有点魂不守舍。不过我们慢慢地进入比赛状态，并拿出了顽强的表现。”

在波鸿与莱比锡的比赛上，维泰克（Wittek）在开赛后七分钟就为主场作战的波鸿拔下头筹，奥尔默（Olmo）随后将比分扳平，两队以1比1结束上半场的战斗。

奥蓬达（Openda）与波尔森（Poulsen）下半场的进球，以及波鸿后卫奥尔代特斯（Ordets）的乌龙球让莱比锡最终取得4比1的大胜。