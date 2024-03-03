努涅斯补时头球绝杀 红军险胜森林保榜首

利物浦众将本场屡射不中，替补上阵的努涅斯完场前救主。不过在进球之前，裁判有个对红军有利的判罚引起争议。

（伦敦综合电）凭借前锋努涅斯（Nunez）在伤停补时阶段头球建功，英超领头羊利物浦（Liverpool）本地时间星期天（3月3日）凌晨1比0绝杀诺丁汉森林（Nottingham Forest），近40年来首次在联赛客场战胜对手，暂时扩大领先优势。

面对保级队森林，红军尽管在比赛中占尽优势，但众将却没有穿射门靴，全场22脚射门只有两脚射正。

好在伤愈后战替补登场的努涅斯在下半场补时第八分35秒时，接到麦卡利斯特（Mac Allister）吊入禁区的传球，以一记“狮子甩头”破门得分，让看台上的利物浦球迷陷入疯狂。这是红军自有记录以来，在英超攻入最迟的制胜球。

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森林莫名丢球权落败 将帅赛后抗议裁判判罚

不过在进球前，裁判蒂尔尼（Tierney）一个对红军有利的判罚引起争议。森林在第96分钟发动攻势时，红军后卫科纳特（Konate）因争球时头部被撞倒地，蒂尔尼为策安全吹停比赛，让科纳特接受治疗。不过比赛恢复后，蒂尔尼让利物浦获得球权，而不是把球权还给比赛暂停前控球的森林。

森林主帅努诺·桑托（前排中）向第四官员抗议裁判判罚。（路透社）

红军虽然不是马上通过这次机会进球，但森林将帅在比赛结束后对判罚相当不满，围着裁判抗议。森林教练组成员雷德（Reid）被出示红卡，替补后卫费利佩（Felipe）也得到黄卡。森林老板马里纳基斯（Marinakis）据报更追着蒂尔尼进入球场通道，但被安保人员拉开。

对于争议，红军主帅克洛普（Klopp）指出，上半场发生了同样的情况，当时森林是得利的一方。“我真的看不出他们有什么讨论（判罚）的理由。我百分百理解他们的激动和愤怒，他们拼尽了一切，但这种情况发生了两次，判罚也一致。”

拿下英超四连胜及各项赛事六连胜后，积63分的红军将压力抛到较迟登场的追赶者曼市（Manchester City，落后四分）及阿申纳（Arsenal，落后五分）身上。森林到手的一分飞走后，以24分排名第17，领先降级区四分。

切尔西被逼平 球迷高呼前老板和前主帅口号表不满

而在联赛杯不敌红军无缘冠军的“蓝军”切尔西（Chelsea），则继续着他们飘忽不定的表现。他们在客场2比2遭布伦特福德（Brentford）逼平，近五轮英超只获一胜，排在第11位。

蓝军上半场依靠杰克逊（Jackson）打破僵局后，下半场被对手连进两球，让看台上的部分球迷十分不满，高呼带队取得成功的前老板阿布拉莫维奇（Abramovich）和前主帅莫里尼奥（Mourinho）的口号，也对现任老板伯利（Boehly）和主帅波切蒂诺（Pochettino）酸言酸语。切尔西最后依靠在第83分钟迪萨西（Disasi）的进球，带走一分。

比赛当天迎来52岁生日的波切蒂诺说：“这很正常，我们当时1比2落后，所以球迷们在发泄他们的不满。当然我们对此有责任，我作为主帅，也是其中一名该负责任的。”

他说，球队需要通过赢得更多比赛，让管理层和球迷的关系变好，不过球迷也必须要认清现实。波切蒂诺早前曾说，蓝军经历大洗牌后，迎来了许多年轻和相对缺乏经验的球员，因此要拿目前这支球队和过去在阿布时代取得辉煌战绩的蓝军相比，并不现实。