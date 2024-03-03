詹姆斯成NBA首位4万分球员 金块胜湖人获六连胜

现年39岁的詹姆斯此役砍下26分，职业生涯常规赛总得分达到4万零17分，成为NBA历史上首位突破4万分大关的球员。

（洛杉矶综合电）詹姆斯（James）成为美国职业篮球联赛（NBA）历史上首名得分超过4万分的球员，不过洛杉矶湖人（LA Lakers）在星期天（3月3日）的比赛中主场114比124不敌丹佛金块（Denver Nuggets），后者取得六连胜。

本场比赛，詹姆斯在第二节开场后不久，以一记突破上篮拿下职业生涯第4万分。全场他砍下26分、四个篮板和九次助攻，职业生涯常规赛总得分达到4万零17分，成为NBA历史上首位突破4万分大关的球员。

在詹姆斯达成里程碑后的暂停期间，湖人现场观众也起立为詹姆斯鼓掌祝贺，而詹姆斯投进的这颗球也被球队收藏纪念。

詹姆斯赛后说，能够达成这一里程碑对他来说意义重大：“从来没有人这么做过。对我来说，在我职业生涯的这个时候能站在这个位置上，我觉得很酷。

“在我的职业生涯中取得成就和达成某个里程碑，这些对我来说都意义重大。这是毋庸置疑的。

“但最重要的是要取得胜利。我讨厌在一场输球的比赛中取得这样的成就，尤其对方还是一支打得非常好的球队。”

詹姆斯在达成里程碑后向现场球迷挥手致意。（路透社）

输球归输球，不过詹姆斯在赛后也肯定了队友们的表现，只遗憾球队没能取得理想的结果：“苦乐参半，但我很享受在场上的每一刻。”

截至目前，39岁的詹姆斯已在NBA征战21个赛季，而且还在不断创造新的历史。2003年10月29日，还在克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）效力的詹姆斯在对阵萨克拉门托大王（Sacramento Kings）的比赛中，获得了他的职业生涯第一分。2008年2月，他实现1万分的里程碑，2013年1月实现2万分，2018年1月拿到了他职业生涯的第3万分。他也在去年2月初超越名宿贾巴尔（Jabbar），成为NBA历史得分王。

湖人主帅：向詹姆斯脱帽致敬

湖人队主帅汉姆（Ham）也为詹姆斯能取得今天的成就感到欣慰，他感慨地说：“多希望我们能赢得今天这场比赛，但我还是得向他（詹姆斯）脱帽致敬，能一直战斗到今天，真的不容易。”

本场比赛，金块中锋约基奇（Jokic）贡献全队最高的35分，外加10个篮板和七次助攻，帮助球队取得六连胜佳绩。他在赛后说：“我们一直在做我们想做的事情，没有出现太多的失误。我喜欢我们现在的比赛方式。”

此役战罢，湖人33胜29负仅排名西部第10，本赛季大概率要去打附加赛才能竞争季后赛席位。金块则是凭借一波连胜在西部排名第三。