最后关头进球 热刺维拉险胜对手

（伦敦综合电）英超两支抢夺前四排名的球队“热刺”托特纳姆（Tottenham）与阿斯顿维拉（Aston Villa）都在本轮联赛上，凭借球赛最后关头的进球击败对手，成功拿下三分。

在主场对垒水晶宫（Crystal Palace）的比赛上，热刺成功扭转落后的劣势，凭借罗梅罗（Romero）与孙兴慜进入球赛最后10分钟的进球以3比1力挫对手。阿斯顿维拉则靠后卫迪涅（Digne）球赛第89分钟的进球，客场以3比2险胜卢顿（Luton）。

经过本轮比赛后，阿斯顿维拉在赛了27轮后以55分排名第四，托特纳姆则以26轮积50分暂列第五。

热刺主帅：球队展现一流心态

过去多场比赛，热刺都因为球赛最后关头的失球而断送积分，被批是支心理素质不强的球队。主帅波斯特科鲁格（Postecoglou）相信，球员在这场比赛已经展现了改变。

他说：“这是场我们应该能轻松拿下的比赛，但在过程中我们一直都充满信心，并不会因为过程不顺而动摇，我认为这种心态是一流的。面对一个后撤防守的对手，你需要进球来撕开他们的防线。我一直认为，我们所做的足以摧毁他们的防线。

“当然，我们丢球陷入落后叫人失望。你等待球员做出回应，而我认为他们的回应是非常出色的。他们今天对比赛的进程和我们的足球充满信心，我对最后的结果很高兴。”

水晶宫球员埃泽（Eze）在下半场第59分钟拔下比赛头筹，为球队建立1比0优势，维尔纳（Werner）在第77分钟为热刺扳平比分，罗梅罗三分钟后锦上添花，为热刺完成反超，孙兴慜在第88分钟攻入比赛的最后进球。

迪涅（12号）的进球为维拉取得最后胜利。（路透社）

沃特金斯：我们胜得很侥幸

在卢顿主场对维拉的比赛，沃特金斯（Watkins）在第24与第38分钟连进两球，为维拉建立2比0的半场优势。不过主场作战的卢顿在下半场展开反击，陈达毅（Tahith Chong）与莫里斯（Morris）在第66与第72分钟将比分追成2比2。就在球赛快以和局收场的时候，迪涅在第89分钟为维拉立功，助球队取得3比2的险胜。

为维拉攻入两球的沃特金斯赛后承认球队胜得很侥幸。

他说：“我感觉松了一口气，他们全场都在施加压力，他们取得很多进球，球迷也令客队在这个球场面对更大的挑战，这是个非常了不起的成绩。”