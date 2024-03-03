汇丰女子高球赛 澳洲选手汉娜以一杆优势夺冠

澳大利亚选手汉娜·格林（Hannah Green）在最后一轮比赛的收尾阶段连续打出三个“柏蒂”（低于标准杆一杆），以一杆微弱优势夺得汇丰银行（HSBC）女子高尔夫球世界锦标赛冠军。

第16届汇丰银行女子高尔夫球世界锦标赛星期天（3月3日）在圣淘沙高尔夫球俱乐部结束最后一轮的较量。汉娜与第二轮领跑的法国选手席琳·波蒂尔（Celine Boutier）展开激烈争夺，两人在最后一轮开赛前仅有一杆分差，而汉娜凭借在最后一轮收尾阶段连续打出三个“柏蒂”，最终以275杆（低于标准杆13杆）的总成绩取胜。

席琳以276杆的成绩排名第二，来自日本的西村优菜和畑冈奈纱、韩国的李美香和加拿大的布鲁克·亨德森（Brooke Henderson）均以279杆的成绩并列第三。

这是27岁的汉娜取得的个人第四个高尔夫球女子巡回赛（LPGA）冠军，也是她自去年洛杉矶女子职业高尔夫球公开赛以来的首个冠军。她在赛后说：“随着最后那个推杆一进，我就想，哦，天哪，我赢了。一切都进行得非常非常快。”

澳洲选手汉娜推出最后一杆，高尔夫球直接滚入球洞。（唐家鸿摄）

她也表示，虽然新加坡比她的家乡澳洲珀斯来得热，但自己一直很喜欢来这里：“我喜欢这里的食物，这里的粉丝也很棒。在最后几个洞，我确实感觉到每个人都在支持我。”

随着汉娜取胜，她也将获得27万美元（约合36万新元）的奖金。接下来她也将带着这笔奖金返回澳洲与今年初刚结婚的丈夫贾里德·费尔顿（Jarryd Felton）一同庆祝。

汉娜说：“你必须要学会享受高尔夫球这项运动，它并不是那种能马上给你带来荣耀的运动，它有很多艰难时刻，而且也并不一定都能迎来高光。”

我国15岁小将陈星彤发挥不佳，以306杆的总杆数在66名选手中排在第62位。