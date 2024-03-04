击败10人科隆 莱沃库森德甲领先拜仁10分

（柏林综合电）皇家马德里前球星阿隆索（Alonso）执教德甲球队莱沃库森（Leverkusen）首个完整赛季的蜜月期还在继续。在星期天（3月3日）的德甲联赛第24轮，莱沃库森主场以2比0击败科隆（Cologne），将本赛季在正式比赛中保持的不败战绩延长至34场，并将联赛领先德甲常胜军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的优势扩大至10分。

在这场莱茵德比战（Rhine Derby）中，科隆第14分钟就被罚剩10人，但他们却表现出顽强斗志，到了第38分钟才被莱沃库森中场弗林蓬（Frimpong）近距离攻破龙门。

在莱沃库森中场扎卡（Xhaka）于第12分钟被科隆前锋提尔曼（Thielmann）踩踏后，裁判原本只判给莱沃库森一个自由球，直到录像助理裁判（VAR）介入，裁判才决定向提尔曼出示红卡。

尽管在人数上早早处于劣势，并落后一球，阿达米扬（Adamyan）却险些在下半场第六分钟为科隆扳平比分，但他的射门击中门柱弹出。

随着另一名莱沃库森中场格里马尔多（Grimaldo）在第73分钟建功，德甲领头羊最终以2比0锁定胜局。

扎卡赛后受访时承认，10分是个巨大的优势，但他强调一切还没结束。他说：“还有很多很多的积分可争取，只要理论上还没确定（夺冠），我们就不能说已完成任务。我们会继续努力，争取更多的积分。”