黑马希罗纳褪色 巴塞浪费反超机会

（马德里综合电）本赛季西班牙甲级联赛大黑马希罗纳（Girona）逐渐褪色，在本地时间星期一（3月4日）凌晨的联赛中0比1不敌对手马略卡（Mallorca），吃下近四场联赛的第三场败仗。

皇马前一天在争议声中与巴伦西亚（Valencia）踢成2比2平局，位居积分榜次席的希罗纳不仅没有趁机缩小差距，还吞下败仗，个分未得，让榜首的皇马把优势扩大至七分。

马略卡刚成功踢入西班牙国王杯决赛，科佩特（Copete）在球赛第33分钟为球队攻入全场唯一进球，助马略卡取得1比0的胜利。

希罗纳虽然在控球率上稍微占有优势，但始终无法创造出有威胁的攻门。这已经是他们过去五场比赛，第三场无法取得进球。

希罗纳主帅桑切斯（Sanchez）表示对最后的赛果感到失望。

他说：“我对成绩感到失望，不过这并不包括对球队的态度。”

对他们来说庆幸的是，排名他们之后的巴塞罗那（Barcelona）随后做客毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）也没有把握机会，全取三分，让希罗纳得以守住第二的位置。

巴塞之前只落后希罗纳两分，本轮只要获胜就能超越希罗纳，但他们却与毕尔巴鄂在缓慢的比赛节奏中踢成了0比0平局。巴塞主帅哈维（Xavi）承认球队并没有踢出水平。

他说：“我们没有踢好比赛，进攻也不好。我们没有踢出最佳水平，这样的比赛我们需须要付出更多。我们真是浪费了一次好机会，球队应该能做得更好。”

除了浪费机会，巴塞本仗还折损了两名球员，在中场弗兰基·德容（Frenkie de Jong）于第26分钟重摔倒地后，佩德里（Pedri）也在上半场结束前右脚受伤，含泪退场。这已是这名21岁中场小将自2020-21赛季以来，第九次遭遇腿肌肉损伤。