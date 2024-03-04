福登双响助曼市逆转战胜曼联 继续紧追利物浦

曼市本仗不仅赢球，全场数据还碾压曼联，但红魔主帅滕哈格却一如既往嘴硬，认为两队的差距“不是很大”。

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Man Utd）在星期天（3月3日）晚的英超曼彻斯特同城战中先盛后衰，被“蓝月亮”曼市（Man City）中场福登（Foden）的两球逆转，前锋哈兰德（Haaland）完场前补时锦上添花，为曼市以3比1锁定胜局的同时，也取得了对曼联的三连胜。不过，曼联主帅滕哈格（Ten Hag）仍嘴硬，坚称两队差距“不是很大”。

这是双方本赛季联赛第二次交手，曼联在首回合主场0比3惨败，此役来到客场取得梦幻开局，拉什福德（Rashford）在比赛第八分钟远射破门，助球队取得领先。

曼联前锋拉什福德（左）进球后与中场麦克托米奈庆祝。（路透社）

但曼市在下半场扭转战局，福登第56分钟于禁区外左脚劲射破网，扳平比分。第80分钟，这名英格兰国脚与替补登场的阿尔瓦雷斯（Alvarez）完成配合低射破门，助球队以2比1反超。伤停补时阶段，曼联后场出现失误，哈兰德轻松破门，将比分锁定为3比1。

哈兰德将功补过

值得一提的是，哈兰德此役浪费了一次喂到嘴边的机会。第45分钟，贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）左路突破传中，福登后点头球摆渡，落点恰到好处，但哈兰德面对空门却将球射成了“冲天炮”。

曼市前锋哈兰德（中）直面空门却意外将球踢飞。（路透社）

英格兰前射脚莱茵克尔（Lineker）在社交媒体X（前称推特）上写道：“这可能是我在这个级别联赛中，看到最糟糕的失误。”

但曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）称，哈兰德和其他顶级体育明星一样，能很快就调整好心态。

他说：“我遇到的伟大球员都有一种不可思议的能力，那就是瞬间忘记……这很痛苦，是的，但他必须尽快忘记这件事。”

“最好的篮球运动员、高尔夫球手、网球运动员都会失误，每个人都会失误。这没什么，一笑而过，乐观积极，继续前进，这就是伟大球员的定义。”

曼市全场数据碾压曼联

本场比赛，曼市全场数据碾压曼联，73%的控球率外加27脚射门，八次射正，与曼联仅三次射门，一次射正，形成了强烈对比。然而在这样的数据下，红魔主帅滕哈格却一如既往嘴硬，他说：“我们现在在伤病方面有很多问题，但我们仍然有机会……我们本有机会攻进第二个球，你可以看得出（双方差距）并不是很大。”

红魔中场老将卡塞米罗（Casemiro）则比滕哈格诚实许多，他坦言球队必须虚心接受现阶段的曼市是最强的球队，“历史上不是，曼联的历史无须多言，但他们（曼市）现在是大家都想要击败的球队。”

“曼市就像是一面镜子（曼联学习的榜样），他们一直做得很好。”

此役战罢，曼市继续以一分的劣势紧追领头羊利物浦（Liverpool），曼联则继续排名第六，与排名第四、占据最后一个欧冠席位的阿斯顿维拉（Aston Villa）仍有着11分的距离。