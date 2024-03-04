尤文意甲遭那波利绝杀 12分落后领头羊国米

（米兰综合电）凭借拉斯帕多里（Raspadori）在球赛最后关头进球，那波利（Napoli）在星期天（3月3日）的意大利甲级联赛主场以2比1力挫尤文图斯（Juventus）。与此同时，博洛尼亚（Bologna）也在客场以2比1击退抢四竞争对手亚特兰大（Atalanta），继续朝欧冠资格迈进。

在那波利对垒尤文图斯的比赛中，克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）在开赛后42分钟为主场作战的那波利拔下头筹，基耶萨（Chiesa）在第81分钟为尤文图斯扳平比分，但拉斯帕多里在第88分钟为主队攻入制胜球。

经过这场比赛后，尤文图斯虽然依旧守住积分榜第二的位置，不过与榜首球队国际米兰（Inter Milan）的差距已经扩大至12分，迎头赶上的机会已经非常渺茫。

这场球尤文图斯输得有点冤，虽然城门率先失守，不过他们也错失了多个进球良机，弗拉霍维奇（Vlahovic）一次攻门击中门柱，另外在半场结束前也浪费了一次进球黄金机会。

尤文主帅阿莱格里（Allegri）说：“球员们今天踢得很好，我们在上半场有好机会。在这样的比赛中，出现这样的机会就必须善加把握。

“作为一名更成熟的球员，在这样的环境下，我们必须处理得更好。”

博洛尼亚美梦继续 豪取六连胜暂居联赛第四

在亚特兰大主场对博洛尼亚的比赛中，卢克曼（Lookman）开赛后28分钟为亚特兰大首开纪录，齐尔克泽（Zirkzee）第57分钟在罚球点上为博洛尼亚扳平比分，弗格森（Ferguson）第61分钟为客队攻入制胜球。

随着这场胜利，博洛尼亚已在联赛取得六连胜，他们目前以51分排名积分榜第四，亚特兰大则以46分排名第六。