主场52分狂胜勇士 凯尔特人豪取11连胜

（波士顿综合电）波士顿凯尔特人（Boston Celtics）星期一（3月4日）在主场以140比88狂胜金州勇士（Golden State Warriors），豪取11连胜，为塔图姆（Tatum）送上26岁生日大礼。

本场比赛因双方拥有众多球星备受关注，然而比赛过程却远不如人们预期的精彩。第一节凯尔特人赢勇士22分，第二节单节再净胜22分，以82比38带着44分的巨大优势进入下半场。

已经追分无望的勇士下半场早早缴械投降，在上半场表现低迷的柯里（Curry）甚至在下半场都没有出战。最终比赛成为了双方的练兵之战，凯尔特人轻松取胜。

此役贡献27分的塔图姆在赛后说：“能在生日这一天获得这样的胜利，是令人感到非常兴奋的事情。”

勇士主帅克尔（Kerr）赛后也毫不吝啬称赞凯尔特人的表现：“我们今天没能战胜他们，他们太棒了。他们在攻防两端的表现，都非常令人印象深刻。”对于柯里本场比赛的发挥，克尔说：“至于柯里，今天并不是他的休息日，但他可能可以利用这一天（来休息）。他今年打得这么好，打了这么长时间，希望接下来的几天他能重新充电。”

此役柯里共13次出手，仅命中两球，得到四分，其中九个三分球更是全部偏出。这也是他本赛季单场新低得分。

在谈到失利时，柯里说：“从今晚对手的打球方式来看，他们打得很坚定，也非常自信。从比赛开局他们就很强势地给我们施压，今晚对我们来说很艰难。”