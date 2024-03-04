最后一棒超越美国 比利时夺男子4X400米接力赛金牌

为期三天的室内田径世锦赛已结束，400米冠军杜姆在男子4X400米接力赛最后一棒超越美国选手，助比利时以0.06秒的微小优势险胜。

（格拉斯哥综合电）400米冠军杜姆（Doom）在世界田径室内锦标赛收官日发威，本地时间星期一（3月4日）在男子4X400米接力赛最后一棒超越美国选手拜利（Bailey），助比利时以0.06秒的微小优势实现该项目两连冠。

预赛时两队就有交锋，当时美国以头名晋级，比利时以不到一秒的差距屈居第二。决赛两队再次展开恶拼，美国队从第一棒开始占据领先，几乎全程落后的比利时队靠着第四棒的杜姆在终点线前五米的反超绝杀，以3分02秒54实现两连冠。这也是本赛季最快的成绩。

杜姆是比利时夺冠的最大功臣，他上周也在个人项目400米决赛战胜挪威选手沃霍尔姆夺冠。在这次的接力决赛中，杜姆跑出44秒88，拜利则跑出45秒32，前者的表现让本来差距就不大的较量有了反转。

在第四棒前，美国领先比利时0.38秒。

杜姆说：“队友们将我放在一个很完美的位置。我知道最后要追上是有可能的。经过这几天的比赛，我感觉有点累，但我最后表现很好，我很高兴。”

有意思的是，布达佩斯世锦赛100米、200米和4x100米三金得主莱尔斯（Lyles）作为美国队第三棒亮相。他说，他早已告知一些人他想在巴黎奥运会上挑战4X400米接力，因此这次希望在格拉斯哥让大家看看他的实力。莱尔斯在第三棒跑出45秒68。

杜普兰蒂斯夺冠

虽然没能打破自己保持的世界纪录，但杜普兰蒂斯还是将男子撑杆跳金牌收入囊中。（法新社）

在当天的比赛中，另一名表现抢眼的田径明星是瑞典撑杆跳名将杜普兰蒂斯（Duplantis），虽然冲击6米24的新世界纪录未果，但他还是完成了卫冕。

杜普兰蒂斯的卫冕之路有点小波折，选择休一轮、跳一轮的他在5米65的高度一次过关，不过在5米85试了三次才跳过。24岁的他很快就调整状态，连过5米95和6米05的高度并锁定冠军。虽然未能刷新由自己保持的6米23的世界纪录，但自从2021年东京奥运会以来，所有大赛金牌都收入他囊中。

亚军属于两届世锦赛冠军肯德里克斯（Kendricks，5米90），希腊的卡拉利斯（Karalis）以5米85获得铜牌。

来自巴哈马的德文在女子跨栏项目中夺冠，并打破世界纪录。（路透社）

女子项目方面，作为60米栏项目的夺冠热门，来自巴哈马的德文·查尔顿（Devynne Charlton）表现出色，两年前获得银牌的她这次将奖牌颜色变成金色，以7秒65夺冠并打破世界纪录。

三周前，德文才刚在美国写下世界纪录，她这次将原有的纪录提高了0.02秒。

在三级跳项目中，29岁的蒂亚·拉丰为多米尼加共和国创造历史，她在这个项目以15米01赢得金牌，并缔造该国全国纪录，这是多米尼加共和国历来首次有选手赢得世锦赛金牌。

为期三天的室内世锦赛已结束，下一届将于2025年在中国南京举行。