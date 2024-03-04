共和联邦锦标赛四金凯旋 我国盼明年东运会列入国际象棋

新加坡团队在一年一度的共和联邦国际象棋锦标赛中获得四枚金牌，其中包括东南亚运动会冠军得主龚倩云，在总奖牌榜上仅次于强国印度，以第二名完赛。

共和联邦国际象棋锦标赛于2月19日至28日在马来西亚的马六甲举行，我国凭借龚倩云（女子公开组）、彭琦恩（女子20岁以下）、许维乐（女子18岁以下）以及阿拉迪亚（男子12岁以下）获得金牌，一共以四金二银二铜结束征程。

谈及团队的表现，新加坡国际象棋总会总裁吴伟铭接受《联合早报》采访时说：“我们很清楚知道对手相当厉害，因为印度很强大，有很优秀的棋手。这是很大的挑战，我们有很频密的培训，我也对我们的棋手们相当有信心，虽然团队比较小，还是成功拿下了四枚金牌，我感到非常满意。”

黄镇勇和张景尧分别在男子20岁以下和男子公开组获得银牌，铜牌则属于黄育恒（男子七岁以下）和陈炳光（乐龄组）。

一共有37名新加坡选手参加19个项目，吴伟铭说：“很多新加坡选手没拿到奖牌，但成绩有进步，明显有突破。希望他们对以后的比赛能有信心，虽然对手纸面上实力很强大，但要对自己有信心。”

东运会偶尔会将国际象棋列为赛项，吴伟铭盼团队明年有机会参加这项两年一届的赛事。下一届东运会将于12月7日至19日，在泰国曼谷、春武里和宋卡三个地方举行。

国际象棋最后一次亮相东运会是2022年，当时我国获得二银三铜，银牌得主是这次在共和联邦锦标赛也夺得奖牌的龚倩云和张景尧。现年39岁的龚倩云在2019年菲律宾东运会，还为新加坡赢得东运第900金。