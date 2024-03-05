击败热那亚 国米15分优势领跑意甲

（米兰综合电）继争冠对手尤文图斯（Juventus）在本轮联赛输球掉分后，意大利甲级联赛领头羊国际米兰（Inter Milan）在本地时间星期二（3月5日）凌晨的比赛上主场2比1击败热那亚（Genoa），趁机将优势扩大至15分。

尤文图斯刚在星期天（3日）以1比2不敌那波利（Napoli），国米在这场胜利后以72分领跑意甲，位居次席的尤文落后15分，除非出现重大意外，否则本赛季的意甲冠军归属已没有什么悬念。热那亚目前则以33分在积分榜上排名第12。

这是国米主帅因扎吉（Inzaghi）投身教练生涯后执教的第300场比赛。国米在进入2024年后赢下了所有12场比赛，可谓献上最珍贵的贺礼。目前他们所取得的72个积分，已经与上赛季整个赛季持平。

因扎吉说：“我们得继续下去，维持这样的表现。球员很清楚知道我们的目标是什么，意甲还有11轮比赛，还有33个积分可争取，我们不能松懈下来。

“我能在这样的队伍中工作是很幸运的，所有人都很努力，我的职员、球员，以及球会都在所有的细节上为我提供帮助。”

虽然当前的领先优势明显，因扎吉也提醒球员不能因此自满而放松警惕，必须向前看。

阿萨拉尼（Asllani）在球赛第30分钟为国米拔下头筹，桑切斯（Sanchez）在八分钟后罚球点上锦上添花，巴斯克斯（Vasquez）在54分钟为热那亚收复一城。

国米将在来临星期六（9日）客场出战积分榜第四的博洛尼亚（Bologna），后者刚在本轮比赛以2比1击败亚特兰大（Atalanta）。