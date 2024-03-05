六球痛宰设联 炮兵创英超客场连续进球纪录

（设菲尔德路透电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）本地时间星期二（3月5日）凌晨在英超客场6比0狂胜垫底的升班马设菲尔德联（Sheffield United），成为英格兰顶级联赛中首支连续三场客战都至少攻入五球的球队。

阿申纳在上半场就以5比0遥遥领先，队长厄德高（Odegaard）、设联后卫博格尔（Bogle，乌龙球）、马蒂内利（Martinelli）、哈弗茨（Havertz）和赖斯（Rice）各进一球。后卫怀特（White）在第58分钟锦上添花，为炮兵取得大胜。

炮兵拿下联赛七连胜后，继续紧追领头羊利物浦（Liverpool）和名列第二的曼市（Manchester City），排名第三，落后前两队两分和一分。他们在前两场客场联赛也分别以6比0和5比0痛宰西哈姆（West Ham）和伯恩利（Burnley），此役再夺大胜后，创造了联赛客场连续进球纪录。

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）说：“我很喜爱球队的踢法，我们从比赛一开始就展现素质和拼劲。我们必须将正在做的事延续下去。”

设联连续三场主场五球或以上惨败

另一方面，设联也创造了一个不光彩的纪录。他们成为英格兰顶级联赛中，首支连续三场主场比赛丢了至少五球的球队。他们此前也两度以0比5惨败给阿斯顿维拉（Aston Villa）和布赖顿（Brighton）。

设联主帅怀尔德（WIlder）说：“这是个痛苦的赛季，球员们都感到受伤。他们（阿申纳）对我们来说处于另一个联赛，另一个星系，我们完全无法威胁他们。”

吞下英超三连败后，设联仅以13分排名最后，距离安全区有11分的差距，降级看来已不可避免。