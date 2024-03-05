巴黎奥运乒乓球团体项目 新加坡无参赛资格2008年来首次

国际乒联星期一（3月4日）公布团体世界排名，有三支男队和四支女队搭上巴黎奥运会列车，至此参赛的男女各16支团队已确定，其中并没有新加坡队。这是我国自2008年以来，首次没有队伍参加团体赛。

乒乓球首次列入奥运会项目是1988年，但到了2008年团体项目才取代双打成为赛项。2024年巴黎奥运，除了设有男女单打和混合双打，还有男团和女团。

新加坡从2008年北京奥运会起，未缺席过团体项目，女队角逐了过去四届（2008年、2012年、2016年和2021年），男队则是2008年和2012年。

奥运会四朝元老冯天薇已退役，她最后一次参赛是2022年的伯明翰共和联邦运动会。（档案照片）

我国代表在过去团体赛表现不俗，冯天薇一人参与了四届，分别取得银牌（2008年）和铜牌（2012年），在2016年和2021年则止步半决赛（铜牌战负于日本）和八强。

与东京奥运不同 巴黎奥运周期无世界团体资格赛

在因疫情延期的东京奥运会中，以冯天薇为首的团队在2020年世界团体资格赛发挥神勇，一人独得两分带领团队获得奥运资格。但巴黎奥运资格赛周期和东京奥运资格赛有些许不同，这次没有了世界团体资格赛，泰国、波兰、印度和瑞典最终凭借世界排名获得女团参赛资格，通过世界排名参加男团的则是斯洛文尼亚、克罗地亚和印度。

除了世界排名，其余的入围队伍则是通过洲际选拔赛冠军、釜山世乒赛团体赛八强和东道主名额获得参赛权。

上届亮相乒乓球团体项目的我国选手冯天薇、于梦雨和林叶都已退役，从2022年河内东南亚运动会阵容来看，世界第57的曾尖带领年纪较小的周靖祎（世界第104）、王歆茹（世界第125）等人参赛，她们在本周的世界团体排名为第18位。

我国男团则排在第23位，男队中排名最高的是世界第55的郭勇，其次是冯耀恩（世界第75）和周哲宇（世界第158）。

我国单打选手仍有机会搭上奥运列车

单打方面，想取得参赛资格的途径有四种，为团体席位、洲际资格赛、单打世界排名和通用名额（Universality Place），男女各有70个席位，我国选手仍有机会搭上奥运列车。

男团参赛队伍：澳大利亚、巴西、加拿大、中国、克罗地亚、丹麦、埃及、法国、德国、印度、日本、韩国、葡萄牙、斯洛文尼亚、瑞典、中华台北

女团参赛队伍：澳大利亚、巴西、中国、埃及、法国、德国、印度、日本、韩国、波兰、罗马尼亚、瑞典、泰国、美国、中华台北、香港