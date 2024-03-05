利拉德砍41分助击沉快艇 公鹿NBA夺六连胜

（密尔沃基综合电）利拉德（Lillard）贡献41分，帮助密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）本地时间星期二（3月5日）早上在美国职业篮球联赛扭转15分落后的劣势，主场以113比106击沉洛杉矶快艇（LA Clippers），拿下六连胜。

公鹿在主将“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）赛前热身时阿基里斯腱受伤，以及米德尔顿（Middleton）同样因伤缺席的情况下，在第三节一度落后15分。不过另一名主将利拉德和波蒂斯（Portis）第四节手感发烫，帮助公鹿完成逆转。

利拉德全场砍下41分、四个助攻和四个篮板。波蒂斯则取得28分、16个篮板和两个助攻。贝弗利（Beverley）是除了前两人外队内唯一一名得分上双的球员，有12分进账。快艇的得分则集中在各得29分的哈登（Harden）及乔治（George），以及贡献16分的伦纳德（Leonard）上。

公鹿目前以41胜21负排名东岸第二，仅次于领跑的波士顿凯尔特人（Boston Celtics）（48胜12负）。

西岸榜首则再度易主，明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）在主场119比114战胜波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers），加上俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）客场104比116不敌洛杉矶湖人（LA Lakers），灰狼以43胜19负的成绩重登西岸榜首。雷霆排名第二，成绩是42胜19负。