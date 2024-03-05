在英被控种族侵犯不认罪 澳洲女足球星萨姆明年上庭

（伦敦法新电）在英国面临严重种族侵犯罪指控而不认罪的澳大利亚女足名将萨姆·科尔（Sam Kerr），将于明年在英格兰上庭面审。

现年30岁的萨姆是切尔西（Chelsea）前锋和澳洲女足队长，她涉嫌对一名伦敦警官种族侵犯。萨姆在代表切尔西出战的128场各项赛事中攻入99球，去年成为澳洲历史最佳射脚，还与姆巴佩（Mbappe）一起登上了FIFA视频游戏的封面。近年来，她也与耐吉和万事达卡签订了利润丰厚的代言合同。

去年1月，萨姆在一起出租车费纠纷事件中遭指控。在不认罪后，预计她将于2025年2月上庭接受审判。这项指控涉及“威胁、辱骂或侮辱”行为。如果罪名成立，她将被处以罚款或监禁。

事件发生在去年澳洲和新西兰举办的女足世界杯之前，但直到现在才被公开披露。

澳洲女足主帅古斯塔夫森（Gustavsson）得知此事后很惊讶，也尚未与萨姆聊过。

他说：“我今天（3月5日）早上才得知这件事，我很震惊。我无法评论，因为这是法律问题。我唯一能说的是我和萨姆这个人、这个球员的互动，只有正面积极的经历。”

他也指出，现在断言该指控是否会导致萨姆无缘巴黎奥运会还为时过早。

此外，萨姆自今年1月因前十字韧带断裂，一直伤停。

澳洲足总首席执行官詹姆斯·约翰逊（James Johnson）称这一指控“令人不安”且“非常严重”。

他说：“我们也有自己想了解的问题，必须弄清楚发生了什么。在足球中，没有种族主义的位置。同时，萨姆有权利，自然公正的权利，程序性的权利。她将通过自己的方式来解决，我们尊重她的权利。”