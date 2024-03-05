华侨银行“骑车乐”5月开跑 东南亚接力锦标赛重磅回归

本届华侨银行“骑车乐”将涵盖10个项目，面向不同技术和爱好的车友，预计整个活动将能吸引超过7000人报名参加。

第16届华侨银行“骑车乐”将于5月11日和12日在新加坡体育城举行，今年的活动新增由英国著名折叠脚踏车品牌布朗登（Brompton）推出的40公里骑行The Foldie Ride项目。此外，因冠病疫情而停办了四年的东南亚脚踏车接力锦标赛项目也将回归。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟、海峡时报总编辑何仲伟、新加坡脚踏车总会主席邢祥进医生和新加坡体育理事会副会长卓文毅，星期二（3月5日）中午在乌节门外为“骑车乐”活动举行启动仪式。

为折叠脚踏车爱好者设立新类别

随着折叠脚踏车近些年越来越受到骑行爱好者的认可和喜爱，今年的“骑车乐”活动特意新增The Foldie Ride，为折叠脚踏车爱好者提供一个互相交流的机会。华侨银行集团品牌与传播部总监高菁菁说，折叠脚踏车不仅骑起来很有趣，而且也很容易随身携带，“为折叠脚踏车爱好者设立这全新类别也就成为理所当然的事情。”

华侨银行“骑车乐”至今已迈入第16个年头，它不仅增强了社区凝聚力，也慢慢成为一个国际品牌，提升了海外知名度。新加坡脚踏车总会主席邢祥进医生认为，这样的活动对我国百利而无一害，“而且从长远来看，它也为道路安全做出贡献。”

值得一提的是，早前因冠病疫情而停办四年的东南亚脚踏车接力锦标赛也将在今年回归，目前已有九个国家确定参赛。在2019年举行的上一届东南亚脚踏车接力锦标赛中，菲律宾以19分19秒550率先冲过终点线，马来西亚以19分19秒580的成绩排名第二，越南以19分20秒483位列第三。

公众为赢奖彻夜排队报名

由于提前报名的公众能享有优惠配套及奖品，在启动仪式开始前，记者看到现场已有100多名骑行爱好者排队等候。再加上布朗登的加盟，更是吸引了不少折叠车爱好者慕名而来，有公众甚至在报名开始的前一天中午便抵达现场等候。

钟炎亮（右一）与两名好友彻夜排队，成为首三名完成报名的公众。（李冠卫摄）

报名The Foldie Ride项目的商人钟炎亮（43岁）是其中一人，他说，为了能够获得报名礼物（价值712元的Samsung Galaxy Watch5 Pro），他带着两名好友提前24小时排队，彻夜等候。

身为民间志愿服务团体“Break the Cycle”的负责人李韦德（27岁）上午9时多与团队成员一同前来报名，他希望团体成员、尤其是那些释囚能够通过这项活动结交新朋友，拓展新生活和学习新技能。

民间志愿服务团体“Break the Cycle”负责人李韦德希望通过参加这项活动，为组织内的释囚打开新的世界。（李冠卫摄）

他说：“我们希望为这些前囚犯们提供一个平台和更多的机会，让他们更好地融入到这个社会当中。”

于2020年创立的“Break the Cycle”脚踏车团体旨在通过骑行活动，为释囚提供安全且被接纳的空间，协助他们重建新的生活。

对赛事感兴趣的公众可上官网报名，在4月7日之前注册的公众还将有机会赢得一辆定制的“骑行乐”布朗登脚踏车。