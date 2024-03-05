骆建佑晋级法国公开赛次圈 巴黎酒店房门被打开台湾球员担忧

法国公开赛在巴黎开打，我国羽将骆建佑对垒东道主球员波波夫直落两局胜出。不过，让好些外国球员担心的是治安问题，台湾一姐戴资颖发文透露自己的房间半夜遭打开，得出招才能安心睡觉。

新加坡头号男单骆建佑星期二（3月5日）在法国羽毛球公开赛（超级750赛）挑战东道主球员托马·波波夫（Toma Popov），以2比0胜出并保持对后者的连胜记录。

这是骆建佑与波波夫在巡回赛的第四次交手，前三次他都取得胜利。

首局，骆建佑打得十分有耐心，通过前场和后场的调动让波波夫来回跑动，以21比14先下一城。

次局易边再战，世界第12的骆建佑多次回球出界，让顽强的波波夫将比分反超至16比13。尽管现场观众不断为波波夫加油，但骆建佑连取四分以17比17追成平手。进入关键时刻，骆建佑在20比19握有赛点的情况下，世界第25的波波夫一记幸运的擦网球将自己从出局边缘拯救回来。

不过，我国羽将没有再让对手继续得逞，他最终以23比21结束战斗，整场比赛用时44分钟。

此役战罢，骆建佑的次圈对手是印度尼西亚好手金廷，后者较早时以7比21、21比18、21比15逆转险胜中国球员翁泓阳。

骆建佑在交手记录上对世界第五的金廷不占优，为二胜六负。从2022年的新加坡公开赛至今，金廷对骆建佑保持着六连胜。

我国羽队代表除了骆建佑，还有许永凯和陈薇涵，他们的首圈对手是世界第33的丹麦组合维斯特加德／克里斯丁，比赛会在星期三（6日）进行。世界第21的许永凯／陈薇涵在交手记录上，与对手以一胜一负打成平手。

巴黎酒店半夜惊魂 戴资颖房门被打开

台湾羽球一姐戴资颖发文吐槽当地治安，并感谢网民帮忙想办法。（取自球员社媒）

各地球员都已抵达巴黎准备比赛，不过在开赛前一天，台湾名将戴资颖星期一（4日）在社交媒体发文透露，她入住的酒店有人在半夜试图闯入，她得利用房间内的物品卡住房门才能安心睡觉。

戴资颖写道：“这次住的附近好像有点危险，有人半夜房门被打开，有人在房间里还有人开门进来，有人行李箱被偷走。我还在尝试各种方法看要怎么把门卡住，因为本来半夜被开门的房间其实是我的。”

最后，戴资颖用脚架和衣架等物品卡住门口后，她再发文：“应该可以安心睡觉了，谢谢大家一直帮我想办法。”

据报道，失窃的行李属于台湾教练陈宏麟的。台湾队所入住的是官方指定酒店，本届法国公开赛有三家官方酒店。

对于戴资颖遭遇的事件，我国双打好手许永凯也有耳闻。也住在官方酒店的他告诉《联合早报》：“有听说这件事。这对运动员来说是不幸和令人担忧的。我认为，结伴外出和把重要的东西放在保险箱里是唯一的办法。安全永远是摆在第一位的。”