姆巴佩两球摧毁皇社 送大巴黎进欧冠复赛

（圣塞巴斯蒂安综合电）法国球星姆巴佩（Mbappe）在本地时间星期三（3月6日）凌晨上演的欧洲冠军联赛16强次回合赛中，再次以他的爆发力、出色球技与判断力征服球迷及统治比赛，包办了法甲球队巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）的两个进球，率队以两回合4比1的总成绩力压西甲球队皇家社会（Real Sociedad）晋级复赛。

首回合也攻进一球的姆巴佩从比赛一开始就咄咄逼人，给皇社制造了很多威胁，最终他在第15分钟突破重围，首开纪录。

第56分钟，这名法国国家队队长再有斩获，他在接获登贝莱（Dembele）的长传后长驱直入小禁区边缘劲射入网，助球队扩大领先优势。

已处在出局边缘的皇社尝试做出最后努力，之后换了五名球员，结果皇天不负有心人，在第89分钟凭中场梅里诺（Merino）取得一个安慰性的进球。

梅里诺在赛后受访时说：“我们竭尽所能，但面对这样水平的球队和球员……姆巴佩，他几乎每次从攻防转换中拿到球后都差点进球……”

“我希望球队以后还能有这样的夜晚”，此话显示梅里诺本仗输得心服口服。

姆巴佩过去三场联赛不是替补上阵就是中途被换下，但他强调他和主帅恩里克（右）之间没有问题。（路透社）

姆巴佩：我和主帅之间没问题

值得一提的是，姆巴佩自宣布本赛季约满就离开巴黎圣日耳曼后，过去三场联赛不是替补上阵就是中途被换下，但他本仗却踢满90分钟，并否认他和主帅恩里克（Enrique）之间存在问题。

他说：“虽然大家都以为我们有问题，但是我和他（恩里克）没有问题。我确实有问题，但教练不是问题所在。”

谈到晋级，他说：“对于能晋级复赛，我们非常高兴。我没有什么特别想说的，我只是一直都想踢欧冠。”

这是巴黎圣日耳曼自2021年后，首次挤进欧冠八强，但后卫哈基米（Hakimi）在上半场领到黄卡，将因累计黄卡无缘复赛首回合，是球队本仗的小小遗憾。