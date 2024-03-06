巴黎奥运开幕礼 逾32万名持票观众参与其盛

（巴黎法新电）法国内政部长达尔马宁公布，2024年巴黎奥运会开幕礼持票观众规模为32万6000人，其中约10万名观众通过购票入场，另外约22万名观众通过获取免费门票入场。

巴黎奥运开幕礼将在7月26日在塞纳河上举行，原本一度估计将迎来多达200万人前来观礼，但主办方因为法国安全部门的抵制以及对恐怖袭击的担忧，而缩小了规模。尽管如此，它仍将超越所有历届主要在体育场举行的开幕式，成为历来最多现场观众的奥运开幕礼。

达尔马宁星期二（3月5日）在参议院一个听证会上说：“我们在河下游沿岸将有10万4000名付费观众，然后在河上游沿岸有22万2000人（持免费票观看）。”

他估计，当天将有另外20万人在俯瞰塞纳河的建筑物观看沿河的露天游行，另外还有5万人将在巴黎的球迷区观看。

180艘船沿塞纳河航行 94艘载有运动员

巴黎地区最高安全官员纪尧姆在同一个听证会上透露，共有180艘船只将沿着塞纳河航行约六公里，其中94艘载有运动员。

达尔马宁说：“没有国家告诉我们他们不想参加，他们对我们的组织能力有信心。”

巴黎奥运组委会负责规划和风险管理的高级官员康斯坦蒂尼迪斯上星期告诉法新社，将考虑对美国或以色列等高风险代表团采取特殊安全措施。他说：“每个代表团都有自己独特的情况，我们将研究适合不同风险水平的解决方案。”