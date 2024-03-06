拜仁逆转拉齐奥晋级欧冠八强 凯恩：希望这是转捩点

拜仁近况不佳，在德甲积分榜更是落后领头羊莱沃库森多达10分，此役在欧冠赛场的翻盘无疑让球队士气大涨。

（慕尼黑综合电）近期状态不佳的德甲常胜军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在欧洲冠军联赛16强次回合强势反弹，星期三（3月6日）凌晨在主场以3比0勇挫意甲球队拉齐奥（Lazio），扭转首回合落后一球的劣势，成功晋级八强。在比赛中梅开二度的英格兰国脚凯恩（Kane）希望，这场胜利是个“转捩点”。

双方首回合较量中，拜仁在客场0比1落败。本场比赛第38分钟，凯恩头球首开纪录。上半场补时阶段，拜仁利用角球机会将比分改写为2比0，后卫德利赫特（de Ligt）禁区右侧凌空抽射，老将穆勒（Muller）门前抢点头球建功。第66分钟，前锋萨内（Sane）前场右侧内切抽射被对方门将扑出，凯恩补射破门，为拜仁锁定胜局。

拜仁34岁老将穆勒（白衣）门前抢点破门。（法新社）

拜仁也凭借3比1的总比分翻盘拉齐奥，晋级欧冠八强。

在本场比赛前，拜仁近五场比赛仅赢得一场，在德甲积分榜上落后领头羊莱沃库森（Leverkusen）多达10分，球队整体状态大不如前，导致球会决定在本赛季结束后与主帅图赫尔（Tuchel）提前和平解约。

此役独进两球的凯恩赛后说：“如果我们在大多数比赛中都能交出这样的表现，我们就会取得胜利。这是令人愉快的一天。”

他也认为，就进球数而言，拜仁这个赛季的表现不错，目前24轮德甲联赛过后已攻入65个进球，“但作为一支球队而言，我们还可以做得更好。

“我正在努力改善这种情况，球队也在努力改善这种情况，希望我们能把这场胜利作为一个转捩点，在德甲赛场上继续前进，看看我们能否对莱沃库森施加压力，再看看能否进入下一轮的欧冠。”

与此同时，拜仁老将穆勒则形容，晋级欧冠八强称不上是自我救赎，却是非常重要的一步。他说：“我之前说过，我们并不是一盘散沙，我们在场外团结一致，我们只是在球场上出现了一些足球问题。我们知道今天能够成功晋级有多么重要。”

值得一提的是，拜仁在过去的13届欧冠赛事中有12次闯入八强。本赛季的八强抽签将于3月15日在瑞士尼翁进行。

拉齐奥球迷做纳粹手势被调查

在拜仁对阵拉齐奥的比赛前，一群拉齐奥球迷因在希特勒发动政变的啤酒馆——宫廷啤酒馆（Hofbraeuhaus）内做出纳粹手势被慕尼黑警方调查，其中一名18岁青年遭逮捕。

警方随后证实，这名球迷在支付了四位数的保证金后被释放。

拉齐奥是一个坐落于意大利首都罗马的球会。针对此事，罗马的体育部长奥诺拉托（Onorato）在一份声明中说，拉齐奥球迷的行为是可耻的，“他们损害了球会的形象，同时也损害了所有支持者和罗马的形象。”