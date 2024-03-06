西蒙娜禁赛减为九个月 可立即恢复比赛

（洛桑综合电）之前被认定服用禁药的温网和法网前冠军西蒙娜·哈勒普（Simona Halep）终于沉冤得雪，四年禁赛期被减成九个月，意味着已经一年多没有比赛的她可立即恢复参赛，预计有望获得外卡，参加今年的法网或温网赛事。

国际网球诚信机构曾于2022年9月认定西蒙娜两次违反网球反兴奋剂规则，第一次是2022年8月美网期间尿液检测被测出含有违禁药物罗沙司他（Roxadustat），第二次则是与运动员生物护照违规有关。独立法庭因此对她做出禁赛四年的处罚，禁赛期从2022年10月开始，持续到2026年10月。

不过，在国际体育仲裁法庭公布的最新裁决中，西蒙娜的禁赛期已经由四年缩减至九个月，意味着西蒙娜可以立即重返网球赛场。

国际体育仲裁法庭在声明中说：“她（西蒙娜）违反反兴奋剂规则的行为并非有意为之。尽管国际体育仲裁法庭专家组发现西蒙娜确实应对她的过失或疏忽所导致的违规行为，负上一定程度的责任……但得出的结论是她没有重大过失或疏忽。”

西蒙娜则说：“在这个漫长而艰难的过程中，我一直相信真相会水落石出，会做出一个公正的决定，因为我一直是一名清白的运动员……真相最终还是浮出了水面，尽管花的时间比我希望的要长得多。”

“我迫不及待想回到赛场。”

西蒙娜也在社交媒体上写道：“我衷心感谢我的法律团队，他们的坚定信念和奉献精神，帮助我度过了这段动荡的时期。同样地，我的赞助商、忠实粉丝和一些可敬的竞争对手也一直是我的精神支柱，他们给予了我莫大的支持。”

今年的法网和温网将分别在5月和7月举行。