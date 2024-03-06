个人第四届奥运之旅 柯婷文：不是结束而是新开始

新加坡泳联举办记者会，除了宣布新赞助商，也邀请四名即将参加奥运会接力项目的泳手谈她们对巴黎奥运会的期待。

新加坡泳将柯婷文即将开启个人第四次奥运之旅，对于2024年巴黎奥运会，她格外期待。这是她第一次参加接力项目，对本地泳坛和她自己来说都是“新的开始”。

新加坡泳联星期三（3月6日）在华侨银行游泳中心举行记者会，四名在上个月多哈世锦赛缔造历史的女将出席，谈她们对奥运的期待。

沈恩彤（仰泳）、沈恩夷（蛙泳）、柯敬文（蝶泳）和柯婷文（自由泳）是去年10月杭州亚运会女子4X100米混合泳接力的原班人马。她们克服亚运会被取消资格的阴霾，取得来临巴黎奥运会同个接力项目的参赛权，这是我国史上首次有队伍通过比赛排名获得资格。过去三次在1984年洛杉矶奥运会、1988年汉城（首尔）奥运会和1996年亚特兰大奥运会，我国男队都是以通用名额（Universality Place）获得接力参赛权。

2008年、2016年和2021年三度亮相奥运会，柯婷文即将开启第四次奥运之旅。她回答《联合早报》记者的提问时说：“这可能是我最后一次参加奥运会，但关于这点对我来说没什么特别意义。我还没看到结局，我们才刚有了开始，这真的一直在进步。我们明年有世锦赛，仍是件大事。”

她说：“我们在多哈取得的成绩，对我和泳队来说就像是新篇章、新的开始，我们能在不同的项目竞争，可能以后还可以让更多人参与别的接力项目，像是男子接力和男女接力。”

柯婷文补充道：“我认为巴黎奥运会的特别之处在于，我看到了很多成功的开始，看到很多通往成功的新途径，未来会有很多令人兴奋的事情发生。”

这是我国第一次有接力泳队通过比赛达到奥运资格，以往都是通过通用名额；左起为沈恩夷、沈恩彤、柯敬文和柯婷文。（邝启聪摄）

柯敬文：奥运会是最大目标

柯婷文和柯敬文的实力在过去这么多届东南亚运动会有目共睹，但在蛙泳和仰泳上我国女将成绩稍微逊色，直到沈氏姐妹沈恩夷和沈恩彤的加入，才让我国在四个泳式都具有竞争力。

这四名女将在多哈世锦赛虽然名列第九无缘决赛，但她们以4分02秒88大幅度刷新去年在柬埔寨东运会缔造的4分06秒97全国纪录，搭上巴黎奥运列车。

本届奥运会将于7月26日至8月11日举行，这个奥运会也对柯家小妹柯敬文来说格外特别，这是她努力这么多年以来第一次参与这项四年一度的赛事，她的姐姐柯婷文和哥哥柯正文都已参赛三次。

柯敬文说：“对每个运动员来说奥运会是最大的目标，我姐姐将去第四次，而我哥哥也已去了三次，他们两人一起参加奥运会也有两次。因此我的梦想不只是去奥运会，而是和哥哥姐姐一起。这是一个很棒的机会，因为不是每个人都能和家人一起参加奥运。”

她说：“这样的感觉太特别了，无法用言语解释，只能自己去经历，所以我真的很兴奋。”

目前有五名新加坡泳手获得巴黎奥运会参赛资格，除了接力队的四名女泳手，还有男泳手陈永进，他在2023年柬埔寨东运会达到男子50米自由泳A标。

这是自2012年伦敦奥运会之后，我国最多泳手参加奥运会的一次，2016年里约奥运会有三人（约瑟林、柯正文、柯婷文），2021年算上公开水域泳手刘俐杉则有四人，另外三名泳手同样是约瑟林、柯正文和柯婷文。

在当天的记者会上，新加坡泳联也宣布酒店策划网（HotelPlanner.com）将成为他们2024年至2025年的住宿赞助商。