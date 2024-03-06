杜兰特扮演救世主 助太阳终结金块NBA六连胜

（丹佛综合电）菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）星期三（3月6日）在客场经加时117比107战胜丹佛金块（Denver Nuggets），终结后者的六连胜。杜兰特（Durant）再次扮演救世主角色，赛后调侃自己喜欢在客场听到观众静下来的声音。

本场比赛太阳主力布克（Booker）因伤高挂免战牌，球队在最多领先22分的情况下在末节被金块反超。然而，太阳另一主力杜兰特在终场前三分出手命中，将比赛拖入加时。

在加时赛中，杜兰特三次出手全部命中连砍八分，带领太阳打出12比2的攻击波，一举拿下比赛。

谈及最后的关键时刻，杜兰特赛后说：“我知道过了半场，就是生死攸关的时刻。我必须投进这些球，否则比赛就很可能以失败告终。

“当球离手时我的感觉很好……我就是喜欢看到现场球迷突然安静下来，在客场能有这样的感觉真的很好。”

此役杜兰特出战近44分钟的时间，投篮34中14，送出了全场的最高分35分，以及八个篮板和五次助攻的数据。金块的穆雷（Murray）送出全队最高的28分，约基奇（Jokic）贡献25分和16个篮板的两双数据。

本场比赛的失利意味着金块的六连胜也被终结，穆雷赛后遗憾表示，这本是一场金块完全可以赢下的比赛。“这可能是我们经历过的最糟糕的败仗之一。比赛打得很艰难，仅此而已。”

此役战罢，太阳在西部排名第六，金块滑落至西部第三名。