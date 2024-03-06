我国混双夫妻档许永凯陈薇涵晋级法国公开赛次圈

法国羽毛球公开赛（超级750赛）星期三（3月6日）继续进行首圈赛事，新加坡头号混双组合许永凯／陈薇涵直落两局战胜丹麦组合维斯特加德／克里斯丁，晋级次圈。

这是我国组合与维斯特加德／克里斯丁在巡回赛的第三次交手，前两次两队以一胜一负打成平手。此役再战，许永凯／陈薇涵延续去年在古瓦哈提大师赛（超级100赛）战胜丹麦组合的气势，用时36分钟以21比13、23比21获胜。

世界第21的许永凯／陈薇涵首局开始就建立领先优势，他们很好地维持比分，先下一城。次局，世界第33的维斯特加德／克里斯丁一度以11比8领先，但许永凯／陈薇涵力挽狂澜，在关键分上发挥出色，尽管浪费两个赛点，但最终还是守住胜利。

许永凯／陈薇涵下一圈的对手是世界第七的韩国组合金元昊／郑娜银，比赛会在星期四（7日）进行。

金元昊／郑娜银在交手记录上以二胜零负对许永凯／陈薇涵保持优势，两队上一次交手是今年初的马来西亚公开赛（超级1000赛）半决赛，韩国组合当时直落两局胜出。

星期四会进行两场新加坡球员的比赛，除了许永凯／陈薇涵，还有我国头号男单骆建佑。世界第12的骆建佑将挑战世界第五的金廷（印度尼西亚），展开两人在巡回赛的第九次较量。

骆建佑对金廷的交手记录为二胜六负。

在星期三的其他比赛中，最意外的结果来自前奥运冠军卡罗利娜·马林（五号种子）与美国球员张蓓雯的女单赛，后者以14比21、21比16、21比17完成逆转，终结对这名西班牙名将的八连败，时隔近11年再度打败这个对手。