赛程紧凑仍不想错过 伊加全力冲刺巴黎奥运

（印第安维尔斯法新电）世界首号网球女单选手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek，波兰）星期三（3月6日）在印第安维尔斯网球大师赛前誓言，要在巴黎奥运会之前全力以赴，面对紧凑的赛程也不会有所保留。

伊加上个月在卡塔尔公开赛夺冠，但在迪拜锦标赛半决赛出局，同时终止了七连胜。她仍想“全力以赴”，为7月开始的奥运会做好准备。

作为印第安维尔斯大师赛的头号种子，22岁的伊加说：“我团队中有人告诉我，也许应该打得更聪明，少参加一些比赛，专注于重要的比赛，不急于获得（排名）积分。我想过这个问题，但我还是想在这个阶段打好所有比赛。我以后可能会这样做，但（现在）我想为奥运会和其他重要比赛做好准备。”

她强调自己没必要减少赛程：“我觉得我能应付很多比赛，也不想错过任何机会。我很喜欢这些赛事，尤其是红土赛事。”

在本届赛事首圈轮空的伊加，将在次圈迎战埃里卡·安德烈娃（Erika Andreeva，俄罗斯）和丹妮尔·柯林斯（Danielle Collins，美国）之间的胜者。

默里直落两盘淘汰戈芬

36岁的英国老将默里（Murray）在男单首圈赛以6比3、6比2战胜从资格赛晋级的戈芬（Goffin）。

默里是三届大满贯赛事冠军得主，上个月他在迪拜表示，自己不太可能在本赛季之后继续打球。对于本场比赛，他说：“我在后场击球很好，表现稳定。我在这个场地发球挣扎了至少10年，今天可能是我发球最好的一次。”

他指出，多年来，他在沙漠场地总是遇到麻烦，尝试过各种备战策略，但收效甚微。他补充道：“我曾经什么都试过，比如晚点到，比如提前一周来适应，结果第一轮就输了。但今年的条件似乎有所不同，球速更快，感觉后场似乎都小了一些。”