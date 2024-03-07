凯尔特人与金块10月赴阿布扎比打季前赛

（纽约综合电）为了进一步扩大比赛的国际受众，美国职业篮球联赛（NBA）星期三（3月6日）宣布，卫冕冠军丹佛金块（Denver Nuggets）和本赛季常规赛领头羊波士顿凯尔特人（Boston Celtics）将于10月在阿联酋首都阿布扎比进行季前赛。

17届NBA冠军凯尔特人队将于10月4日至6日，在2024-25年赛季开始前在阿布扎比迎战金块。NBA副总裁塔图姆（Mark Tatum）说：“我们很高兴能够将NBA最好的两支球队带到阿布扎比。”

他说：“阿联酋和整个中东地区的篮球运动有着令人难以置信的增长势头，我们相信这些比赛加上我们全年的基层发展，以及球迷的参与努力，将成为该地区篮球运动持续发展的催化剂。”

凯尔特人目前以48胜13负的战绩高居东岸榜首和联盟第一，金块则以42胜20负的战绩，仅落后西岸领头羊一场。

勇士主场大败公鹿

在本地时间星期四（7日）举行的NBA赛事中，上一场以52分差距败给凯尔特人的金州勇士（Golden State Warriors）谷底反弹，在主场以125比90击败最近状态大好的密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），终结后者的六连胜。

勇士主将柯里（中）在对垒公鹿的比赛取得全场最高的29分。（路透社）

勇士在第一节就夺得40分，第二节另取38分，半场就以58比38取得20分的领先优势。虽然公鹿第三节尝试力挽狂澜，但全线发挥出色的勇士最终还是轻松胜出。

砍下全场最高29分的勇士主将柯里（Curry）说：“对于我们来说，回到主场能做出这样的回应很重要。在经历了（败给波士顿凯尔特人）打击之后，我们能够翻开新的一页，充满信念和信心地比赛，这展现了我们正在努力建立的东西，以及我们的心态。”