WTT新加坡大满贯开打 我国13岁乒乓小将与两队友闯资格赛次轮

第三届世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯已在华侨银行室内体育馆开打，星期四（3月7日）进行资格赛，新加坡一共有十名球员亮相，其中三位晋级第二轮。

在本届大满贯赛事中，年龄最小的球员是来自我国的女单选手黎明映。尽管年仅13岁，这名世界第430位的小将在挑战世界第97的法国球员奥德蕾·扎里夫时，展现出了初生之犊的拼劲，犯下失误时虽摇头苦笑，但很快就重新振作，最终以3比1（11比13、11比7、12比10、11比9）胜出，打进第二轮。

根据规则，参加资格赛的球员必须经过三轮较量，全部胜出后才能晋级正赛。男女单打各有八个名额。

除了黎明映，实现爆冷的我国球员还有世界第409的女单张菀玲和世界第453的男单陈俊。

我国女将张菀玲（图）拿下经验丰富的澳洲老将，打进资格赛次轮。（WTT提供）

张菀玲与经验丰富的澳大利亚51岁老将洪剑芳（世界第86）展开较量，以3比2（7比11、11比7、7比11、13比11、12比10）险胜；陈俊挑战世界第86的葡萄牙球员丹尼尔·冈萨雷斯，在0比2落后的情况下展开绝地反击，最终以3比2（5比11、10比12、11比7、11比6、11比8）完成大逆转。

星期五（8日）会进行剩余资格赛首轮赛事和次轮较量，黎明映将在次轮赛中迎战世界第109的意大利女将德博拉·维瓦雷利，陈俊将对垒世界第76的日本球员宇田幸矢。

张菀玲的对手至截稿前还没产生，会是苏蒂尔塔·慕克吉（印度）和安娜·科迪纳（阿根廷）之间的胜者。

资格赛将进行至星期六（9日），正赛于星期天（10日）展开。正赛抽签仪式将在星期五于星耀樟宜举行，出席球员有世界第一的男女单兼上届赛会冠军樊振东和孙颖莎、我国球员郭勇以及波多黎各女将阿德里安娜·迪亚兹。